Σε εξωπραγματικά νούμερα εκτιμάται η αξία της Εuroleague και των αδειοδοτημένων ομάδων της σύμφωνα με την έκθεση της JB Capital. Η αξία ανέρχεται στα 3.2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η Euroleague

Η JB Capital παρέδωσε μια ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης στη διοίκηση της EuroLeague και στα μέλη συλλόγων της, εκτιμώντας την συνολική επιχειρηματική αξία της λίγκας και των αδειοδοτημένων ομάδων της σε πάνω από €3,2 δισεκατομμύρια.

Η έκθεση αξιολογεί τη λίγκα αυτή καθαυτή στα €1,41 δισεκατομμύρια για τη σεζόν 2025–26 και, εφαρμόζοντας τον ίδιο πολλαπλασιαστή αξιολόγησης στα εκτιμώμενα EBITDA της σεζόν 2026–27, στα €1,64 δισεκατομμύρια. Αυτές οι προβλέψεις υποστηρίζονται από ισχυρά χρηματοοικονομικά θεμέλια, με τη διοίκηση της λίγκας να προβλέπει διατηρούμενη αύξηση εσόδων και EBITDA που υπερβαίνει το 10% σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) από τις σεζόν 2022–23 έως 2034–35.

Αξιολογήσεις Συλλόγων



Σε επίπεδο συλλόγου, η ανάλυση εκτιμά τη συνολική αξία όλων των αδειοδοτημένων ομάδων σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ατομικές αξιολογήσεις των συλλόγων προέκυψαν με τη χρήση πολλαπλασιαστών βασισμένων στα έσοδα, με τα ποσά να κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ έως περισσότερα από 320 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας τη διαρκώς αυξανόμενη εμπορική δύναμη και το ανταγωνιστικό προφίλ των συμμετεχουσών οργανώσεων.

Επιπτώσεις των «franchises»



Κοιτώντας μπροστά, η έκθεση περιγράφει πιθανό όφελος σε ολόκληρο το οικοσύστημα. Η ανάλυση υποδηλώνει ότι η συνδυασμένη αξία της λίγκας και των ομάδων της θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 25%, αφού το τρέχον δεκαετές πλαίσιο αδειοδότησης εξελιχθεί σε μόνιμες δομές franchise. Περισσότερη επέκταση της συμμετοχής franchise θα μπορούσε να απελευθερώσει ακόμη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία, ενισχύοντας τη θέση της λίγκας ως μια από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ιδιοκτησίες στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό.



Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου και της μετάβασης σε μια μόνιμη δομή franchise, εφαρμόζοντας τα ίδια πολλαπλάσια αποτίμησης, η EuroLeague και οι αδειοδοτημένες ομάδες της θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν σε αποτίμηση 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τη σεζόν 2026–2027.