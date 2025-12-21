Βιλερμπάν και Παρί σε άνετες νίκες
Η Βιλερμπάν δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Λε Πορτέλ, επικρατώντας εκτός έδρας με +10 (88-98).
Από την αρχή η Βιλερμπάν είχε τον έλεγχο και έφτασε εν τέλει στη νίκη, με την οποία ανέβηκε στο 9-3, παραμένοντας μια νίκη μακριά από την Μονακό του 10-2.
Ο Ντε Κολό δεν αγωνίστηκε, όμως η απουσία του δεν κόστισε, με τηον Βοτιέ να σκοράρει 19 πόντους, το Χάρισον 18 και τον Αταμνά 14.
Στους 31 πόντους σταμάτησε ο Μάικ Σμιθ, όμως δεν ήταν αρκετός για την Λε Πορτέλ.
Τα δεκάλεπτα: 18-34, 43-46, 61-71, 88-98.
Ασταμάτητη η Παρί
Εύκολο έργο είχε και η Παρί, η οποία «πάτησε» τη Σολέ και επικράτησε με 107-84.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Παρί ανέβηκε στο 9-3 και βρίσκεται μια ανάσα από την Μονακό του 10-2.
Στους 19 πόντους σταμάτησε ο Ίφι, ο οποίος άφησε πίσω την τραγική εμφάνιση της Μαδρίτης, ενώ 17 πρόσθεσε ο Ρόμπινσον και 16 ο Εμπαγιέ.
Στους 19 πόντους ο Άγκμπο για την Σολέ.
Τα δεκάλεπτα: 29-23, 55-48, 79-63, 107-84
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Μονακό: 10–2
- Παρί: 9–3
- Βιλλερμπάν: 9–3
- Στρασβούργο: 8–4
- JL Μπουργκ: 8–4
- Ναντέρ: 8–4
- Σαλόν Σαονέ: 7–5
- Λε Μαν: 7–5
- Νανσί: 6–6
- Σολέ: 6–6
- Ντιζόν: 5–7
- Μπουλαζάκ: 4–8
- Λιμόζ: 4–8
- Σεντ Κουεντίν: 2–10
- Γκραβελίν: 2–10
- Λε Πορτέλ: 1–11
