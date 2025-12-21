Βιλερμπάν και Παρί πέρασαν άνετη Κυριακή, καθώς συνέχισαν με νίκες στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Βιλερμπάν δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Λε Πορτέλ, επικρατώντας εκτός έδρας με +10 (88-98).

Από την αρχή η Βιλερμπάν είχε τον έλεγχο και έφτασε εν τέλει στη νίκη, με την οποία ανέβηκε στο 9-3, παραμένοντας μια νίκη μακριά από την Μονακό του 10-2.

Ο Ντε Κολό δεν αγωνίστηκε, όμως η απουσία του δεν κόστισε, με τηον Βοτιέ να σκοράρει 19 πόντους, το Χάρισον 18 και τον Αταμνά 14.

Στους 31 πόντους σταμάτησε ο Μάικ Σμιθ, όμως δεν ήταν αρκετός για την Λε Πορτέλ.

Τα δεκάλεπτα: 18-34, 43-46, 61-71, 88-98.

Ασταμάτητη η Παρί

Εύκολο έργο είχε και η Παρί, η οποία «πάτησε» τη Σολέ και επικράτησε με 107-84.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Παρί ανέβηκε στο 9-3 και βρίσκεται μια ανάσα από την Μονακό του 10-2.

Στους 19 πόντους σταμάτησε ο Ίφι, ο οποίος άφησε πίσω την τραγική εμφάνιση της Μαδρίτης, ενώ 17 πρόσθεσε ο Ρόμπινσον και 16 ο Εμπαγιέ.

Στους 19 πόντους ο Άγκμπο για την Σολέ.

Τα δεκάλεπτα: 29-23, 55-48, 79-63, 107-84

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ