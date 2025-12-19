Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ

Παναθηναϊκός-Χάποελ: Τα highlights από τη νίκη των «πράσινων»
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens, για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, έπειτα από το «διπλό» στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.
Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-6, υποχρεώνοντας παράλληλα τη Χάποελ στην πέμπτη ήττα της σεζόν.
Οι «πράσινοι» ήταν απολαυστικοί στο επτάλεπτο από το 29' έως και το 36' του αγώνα έχοντας μετατρέψει το 62-62 σε 80-66 με επιμερους σκορ 18-4!
Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα για το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού και οι Όσμαν και Ναν εκείνοι που έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα, σ' ένα ματς όπου έκλεψε την παράσταση και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με την άμυνά του.
Τα highlights του αγώνα
