Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το Παναθηναϊκός - Χάποελ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Χάποελ στο ΟΑΚΑ, με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να δίνει για πρώτη φορά το «παρών» στο κλειστό του Αμαρουσίου.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ επισκέφτηκε για πρώτη φορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, με την ίδια και την παρέα της να κάθονται στα courtseats και να απολαμβάνουν το Παναθηναϊκός - Χάποελ.

Φυσικά ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε και εκείνη δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει χαμογελαστή.