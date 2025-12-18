Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στα courtseats η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Χάποελ στο ΟΑΚΑ, με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να δίνει για πρώτη φορά το «παρών» στο κλειστό του Αμαρουσίου.
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ επισκέφτηκε για πρώτη φορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, με την ίδια και την παρέα της να κάθονται στα courtseats και να απολαμβάνουν το Παναθηναϊκός - Χάποελ.
Φυσικά ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε και εκείνη δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει χαμογελαστή.
