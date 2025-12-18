Παναθηναϊκός: Για το 2/2 στη διαβολοβδομάδα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ
Να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών θέλει ο Παναθηναϊκός.
Η ομάδα του Άταμαν κατάφερε να αποδράσει με το διπλό από την Πόλη κόντρα στη Φενέρ και πλέον έχει μπροστά του τη μάχη με την Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Novasports Prime, Live Gazzetta) στο «Telekom Center Athens» για την 17η αγωνιστική της Euroleague.
O Toύρκος προπονητής μίλησε για τον Ρισόν Χολμς και είπε πως θα δει η ομάδα να θα είναι στο ρόστερ και πόσα λεπτά θα παίξει. Σύμφωνα με τον Άταμαν θα είναι πολύ σκληρό ματς, και θα πρέπει η ομάδα να σκεφτεί και να αποφασίσει πως θα τον χρησιμοποιήσει.Για τον Σλούκα τόνισε πως είναι καλά και θα παίξει.
Από την πλευρά του ο Κένεθ Φαρίντ τόνισε πως του αρέσει που υπάρχουν πολλά ματς και έχουν λιγότερες προπονήσεις.
Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας οι Ισραηλινοί με 12 νίκες και 4 ήττες, ενώ στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 10-6 συναντάμε τον Παναθηναϊκό.
Το πρόγραμμα της Πέμπτης
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια
21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι - Φενερμπαχτσέ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί
