Σπανούλης: «Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, δεν είμαστε ομάδα playoffs»

Ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε την απογοήτευση του μετά την ήττα της Μονακό από τη Μπασκόνια.

Η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη και πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 85-73. Η ομάδα από τη Βιτόρια βρέθηκε ακόμη και το +16 απέναντι στους Μονεγάσκους και παρότι στο τέλος οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για την ανατροπή, κράτησαν τα ηνία και έφτασαν στη νίκη.

Ο Σπανούλης ήταν απογοητευμένος μετά το τέλος και τόνισε πως η ομάδα του δεν έχει μεγάλο rotation, ενώ παραδέχθηκε πως οι Μονεγάσκοι παίζουν πολύ άσχημα.

«Είμαστε σε κακή περίοδο. Δεν είμαστε ομάδα για τα playoffs, πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας. Ξαφνικά γίναμε η τυπική Μονακό, όταν όλα πηγαίνουν καλά, κάτι συμβαίνει. Δεν έχουμε μεγάλο rotation, δεν έχουμε αρκετούς παίκτες, πρέπει να βρούμε λύση», είπε αρχικά στη flash interview.

Στη συνέχεια ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν παίζουμε καλό μπάσκετ, δεν είμαστε ομάδα playoffs και play-In. Παίζουμε πολύ άσχημα, χωρίς ενέργεια. Να βρω λύση. Όλα πηγαίνουν ανάποδα και έφτασε η στιγμή να βγουν μπροστά οι έμπειροι παίκτες για να επιστρέψουμε στις βασικές αρχές μας».

Η Μονακό έχει μέχρι τώρα 9 νίκες και 7 ήττες στη Euroleague.