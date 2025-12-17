Bαλένθια: Η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, στις πόσες σερί νίκες έφτασε
Εντυπωσιάζει η Βαλένθια το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Η ομάδα από την Ισπανία φέτος έχει καταφέρει να φύγει με διπλό τόσο από το ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, όσο και από το ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό.
Η Βαλένθια είναι η πιο... καυτή, η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague αυτή τη στιγμή, κάτι που δείχνουν και τα τελευταία ματς της. Μετά τη νίκη στο ΣΕΦ, το σύνολο του Μαρτίνεθ έχει 5 σερί νίκες στη διοργάνωση και βρίσκεται στη δευτερη θέση με ρεκόρ 11 νίκες και 5 ήττες.
Επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 76-73, νίκησε με 90-64 τη Μπάγερν, υπέταξε με 89-79 τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, ενώ νίκησε στην Ισπανία με 94-82 την Εφές. Για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα με το 99-92 στο ΣΕΦ.
Παρατηρούμε πως στα τρία από τα πέντε ματς έχει πετύχει 90+ πόντους, ενώ κοντά έφτασε στην 90άρα και κόντρα στο τριφύλλι.
ALL their buckets in the final quarter here 👀#EveryGameMatters I @valenciabasket pic.twitter.com/m0UU1gO5O9— EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.