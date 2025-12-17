Η Βαλένθια τρέχει το κορυφαίο σερί νικών στη Euroleague κάνοντας φοβερά πράγματα.

Εντυπωσιάζει η Βαλένθια το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Η ομάδα από την Ισπανία φέτος έχει καταφέρει να φύγει με διπλό τόσο από το ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, όσο και από το ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Βαλένθια είναι η πιο... καυτή, η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague αυτή τη στιγμή, κάτι που δείχνουν και τα τελευταία ματς της. Μετά τη νίκη στο ΣΕΦ, το σύνολο του Μαρτίνεθ έχει 5 σερί νίκες στη διοργάνωση και βρίσκεται στη δευτερη θέση με ρεκόρ 11 νίκες και 5 ήττες.

Επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 76-73, νίκησε με 90-64 τη Μπάγερν, υπέταξε με 89-79 τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, ενώ νίκησε στην Ισπανία με 94-82 την Εφές. Για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα με το 99-92 στο ΣΕΦ.

Παρατηρούμε πως στα τρία από τα πέντε ματς έχει πετύχει 90+ πόντους, ενώ κοντά έφτασε στην 90άρα και κόντρα στο τριφύλλι.