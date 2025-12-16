Λεσόρ: «Μου λείπει πολύ το γαμ@#νο»!
Την επιθυμία του να μπει ξανά στο γήπεδο εκδήλωσε με μια συγκλονιστική ανάρτηση στο «Χ» ο σέντερ του Παναθηνϊκού AKTOR Ματίας Λεσόρ. Την ώρα που οι «πράσινμοι» έδιναν μεγάλη «μάχη» για τη νίκη και την πέτυχαν στην Ulker Arena της Κωνσταντινούπολης, ο ίδιος φανέρωσε τις σκέψεις τους.
Στην φωτογραφία που έβαλε στον προσωπικό του λογαριασμό ο Λεσόρ έγραψε: «Μου λείπει πολύ το γαμη@#νο».
Μια κίνηση που δείχνει την δίψα και την επιθυμία του Ματίας Λεσόρ να επιστρέψει βάζοντας την φωτογραφία από το γεμάτο Telekom Center Athens και τον ίδιο να βρίσκεται στη γραμμή της φιλανθρωπίας.
Δείτε την ανάρτηση του Ματίας Λεσόρ:
😔 I miss the fuck outta you 🏀 pic.twitter.com/2dCZoZhxN4— Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 16, 2025
