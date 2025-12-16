Την ύψιστη τιμή θα γνωρίσει ο Ιμπραήμ Κουτλουάι ο οποίος θα δει τη φανέλα του να αποσύρεται από τη Φενέρμπαχτσε στο περιθώριο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ιδιαίτερη θα είναι για τον παλαίμαχο Τούρκο μπασκετμπολίστα η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο λόγος; Η Φενέρμπαχτσε θα κρεμάσει στην οροφή της «Ulker Sports Arena» τη φανέλα του Ιμπραήμ Κουτλουάι, ο οποίος έχει περάσει με επιτυχία και από τον Παναθηναϊκό.

Η τελετή θα λάβει χώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρχει αριθμός στη φανέλα που θα αναρτηθεί

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Το όνομα του Ιμπραχίμ Κουτλουάι, που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Φενέρμπαχτσε, φόρεσε με επιτυχία για χρόνια τη ριγωτή φανέλα και εκπροσώπησε το τουρκικό μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια νέους φίλους του αθλήματος, θα μείνει για πάντα στο σπίτι μας, την Ülker Spor ve Etkinlik Salonu.

Πριν από την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 20:45, θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή, κατά την οποία ο Κουτλουάι θα παρουσιαστεί μπροστά στον μεγάλο φίλαθλο κόσμο της Φενέρμπαχτσε.

Η θέση του Κουτλουάι στην ιστορία της Φενέρμπαχτσε ορίζεται από το ταξίδι του από τις ακαδημίες έως την πρώτη ομάδα, την αίσθηση που ένιωθε για τη ριγωτή φανέλα και την αξία που προσέφερε στον σύλλογό μας. Από σήμερα, η φανέλα που θα κρεμαστεί στην οροφή του γηπέδου, χωρίς αριθμό, ως σύμβολο της Κίτρινης Κληρονομιάς μας, θα βρίσκεται δίπλα στις φανέλες των Μιρσάντ Τουρκτσάν και Ομέρ Ονάν.

Η φανέλα με το νούμερο 10 θα συνεχίσει να τιμάται στο παρκέ, σήμερα και στο εξής, με την ίδια περηφάνια και ευθύνη από τον σημερινό κάτοχό της, τον αρχηγό μας Μελίχ Μαχμούτογλου.

Αυτή η τιμητική διάκριση θα καταγραφεί στην ιστορία ως μια ισχυρή αντανάκλαση της στάσης της Φενέρμπαχτσε, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και φέρνει κάτω από την ίδια στέγη τους θρύλους μας και τους σημερινούς εκπροσώπους μας στο παρκέ».