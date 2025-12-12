Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Μυθικό καλάθι από τον Φουρνιέ
Όταν βρίσκει βάση η φράση «τι έβαλε;» τη στιγμή που κάποιος ευστοχεί σ' ένα δύσκολο καλάθι, τότε θα πρέπει να υπάρχει ως παράδειγμα η καλαθάρα του Εβάν Φουρνιέ στη Βαρκελώνη!
Ο Γάλλος σταρ ευστόχησε σ' ένα από τα πιο δύσκολα καλάθια τη φετινή σεζόν στην Euroleague και σ' ενα από τα πιο δύσκολα διαχρονικά στη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα σκόραρε πέφτοντας και έχοντας γυρισμένη την πλάτη στο καλάθι της Μπαρτσελόνα.
Δείτε «τι έβαλε» ο Εβάν Φουρνιέ
Evan Fournier just made NO SENSE 😳— SKWEEK (@skweektv) December 12, 2025
Balance off, defense there…
And somehow the ball goes in.
Pure circus shot.
Pure talent. pic.twitter.com/E8gwEy4xY1
