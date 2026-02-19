Η Παρτίζανε επικράτησε της ΦΜΠ Βελιγραδίου στην παράταση με 95-90 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Κόρατς.

Τεράστια νίκη και πρόκριση για την Παρτίζαν που χρειάστηκε και την παράταση, προκειμένου να επικρατήσει της ΦΜΠ Βελιγραδίου με 95-90 (81-81 κ.δ) και να πανηγυρίσει το προβιβασμό της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο πρώτο ημίχρονο αμφότερες οι ομάδες ήταν μαζί στο σκορ και πήγαιναν «χέρι-χέρι», ώσπου να έρθει το τρίτο δεκάλεπτο όπου οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν ένα επιθετικό ξέσπασμα και με επιμέρους σερί 16-27, κατάφεραν να πάρουν τα... ηνία στο ματς.

Το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια είχε αντίδραση και κατάφερε εν τέλει να γυρίσει το παιχνίδι και να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο οι γηπεδούχοι συνέχισαν από εκεί που είχαν τελειώσει τη κανονική περίοδο και με (14-9), πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Κόρατς.

Κορυφαίος για την Παρτίζαν ο Ντουέιν Γουάσινγκτον που πέτυχε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Μπόνγκα με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπάρνα με 24 πόντους και 6 ασίστ, ενώ μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στεφάνοβιτς με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 43-39, 59-66, 81-81, 95-90

Παρτίζαν: Γουάσινγκτον 26π., Μπόνγκα 21π., Φερνάντο 14π. (ριμπ.), Πουκουσέφσκι 12π. (8ριμπ.), Ραντάνοφ 10π., Μπράουν 7π., Λάκιτς 3π., Μιγιάλοβιτς 2π.

ΦΜΠ Βελιγραδίου: Μπάρνα 24π., Στεφάνοβιτς 24π., Γκάσιτς 12π. (9ριμπ.), Ρεμπράκα 9π., Ραντοσαβίγιεβιτς 8π., Σκοτ 5π., Μαλέσεβιτς 5π., Στονογεβιτς 3π.