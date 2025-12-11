Παναθηναϊκός: Η 12άδα για την Αρμάνι – ποιος έμεινε εκτός
Το καλεντάρι της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι.
Τη 12άδα των «πράσινων» για τον αγώνα με τους Ιταλούς αποτελούν οι Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Κένεθ Φαρίντ, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Εκτός 12άδας έμεινε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
