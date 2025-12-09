Ο Εβάν Φουρνιέ προπονήθηκε κανονικά και θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Μειώνονται τα προβλήματα του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα με τους «μπλαουγκράνα» στην καταλανική πρωτεύουσα το βράδυ της Παρασκευής (12/12, 21:30).

Ο Εβάν Φουρνιέ προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεση του Έλληνα τεχνικού, έχοντας αφήσει πίσω την γρίπη που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Μάλιστα είχε δώσει το «παρών» στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθεί στην 12άδα της ομάδας για προληπτικούς -περισσότερο- λόγους.

Αντίθετα παραμένει εκτός ο Σακίλ ΜακΚίσικ, η συμμετοχή του οποίου στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.