Άταμαν: «Στο σύστημά μου, αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα παίξεις»

O Εργκίν Άταμαν σε συνέντευξή του στους «EuroInsiders» αποκάλυψε τους λόγους της μεταγραφής του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό.

Ο Ερκίν Άταμαν φιλοξενήθηκε στην εκπομπή των «EuroInsiders» και άνοιξε τα χαρτιά του για όλους και για όλα με επίκεντρο φυσικά την πορεία του στον Παναθηναϊκό.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο λόγος της μεταγραφής του Τι Τζέι Σορτς, με τον Τούρκο τεχνικό να αποκαλύπτει τον τρόπο που σκέφτεται, αλλά και να τοποθετείται για την περσινή - για πολλούς όχι τόσο επιτυχημένη- χρονιά σε EuroLeague και Stoiximan GBL.

Αναλυτικά

Για την περσινή σεζόν της ομάδας: «Πολλά πνευματικά προβλήματα. Ξεκινήσαμε για να κάνουμε το back-to-back. Στα μέσα της σεζόν, όταν χάσαμε τον Λεσόρ, όλοι πίστεψαν ότι η σεζόν είχε τελειώσει. Μετά χάσαμε και τον Γιουρτσεβέν, όμως κάναμε καλή δουλειά με τον Γκέιμπριελ, ειδικά αμυντικά. Με τους γκαρντ μας κάναμε πολλές καλές εμφανίσεις και φτάσαμε στο Final Four. Ήταν φοβερό που φτάσαμε υπό αυτές τις συνθήκες, έχοντας χάσει τον καλύτερο σέντερ της διοργάνωσης. Είχαμε κακό παιχνίδι κόντρα στη Φενέρ. Όλοι μιλάνε για Ναν και Σλούκα, όμως ο Μάτιας είναι φανταστικός. Και κόντρα στη Φενέρ οι γκαρντ μας δεν βρήκαν την ενέργεια που έφερνε ο Μάτιας κι έτσι χάσαμε τον ημιτελικό. Προφανώς είναι επίτευγμα και μεγάλη επιτυχία, αλλά όταν έχεις νικήσει την προηγούμενη χρονιά, θεωρείται από κάποιους αποτυχία».

Για την απόκτηση του Σορτς: «Ίσως επειδή χωρίς τον Μάτιας καταλάβαμε πως χρειαζόμαστε κάποιον διαφορετικό να αλλάξει τον ρυθμό του παιχνιδιού όταν υπάρχει πρόβλημα. Ήταν σημαντικό να έχουμε το miss match σε καταστάσεις που μας πιέζει η αντίπαλη άμυνα. Ο Σλούκας είναι ο καλύτερος στο πικ εν ρολ. Ο Μπράουν ήταν καλός, αλλά έμοιαζε με τον Σλούκα· θέλαμε έναν διαφορετικό παίκτη και ο Τι Τζέι ήταν από τους καλύτερους. Είναι γρήγορος, βγαίνει στον αιφνιδιασμό και υπερτερεί στο miss match. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι φοβερός γι' αυτό τον φέραμε, αλλά η δουλειά μας γίνεται πιο δύσκολη γιατί όλοι θέλουν να παίξουν. Είναι πιο εύκολο να κοουτσάρεις μία ομάδα με 10 παίκτες. Το έχει πει και ο Σπανούλης. Στη δική μας ομάδα δεν υπάρχει standard rotation, πρέπει να κάνεις συνδυασμούς με αυτούς. Η σεζόν είναι τεράστια, έχεις τραυματισμούς, κι αν θέλεις να φτάσεις τον μεγάλο στόχο με αυτό το ρόστερ, μπορείς. Όλοι θέλουν να παίξουν, ειδικά στις προηγούμενες ομάδες τους ήταν πρωταγωνιστές και είχαν τη μπάλα. Η EuroLeague είναι σκληρή και έχεις πλεονέκτημα με τέτοιο ρόστερ, αλλά η δουλειά μας είναι ακόμα πιο δύσκολη».

Για τα σχόλια άλλων παικτών με παράδειγμα τον Μονέκε για τη χρησιμοποίηση του Σορτς: «Κάποιοι παίκτες μιλούν για άλλες ομάδες και δεν κοιτούν τις δικές τους. Μου αρέσει ο Μονέκε, κι όχι μόνο αυτός. Γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν είναι σωστό. Ας επικεντρωθούν στη δουλειά τους. Αν οι δικοί μου παίκτες μιλούν για άλλους παίκτες ή προπονητές, δεν θα το επιτρέψω. Καλύτερα να κάνουν τα δικά τους λάθη. Μπορείς να μου επιτεθείς, δεν με ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων να μιλάνε για αυτά.

Ο Σορτς είναι έξυπνος και ξέρει πως στο σύστημα μου, αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα παίξεις. Αν δεν είσαι καλός σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα παίξεις ακόμα κι αν είσαι από τους καλύτερους. Π.χ. απέναντι στην Μπασκόνια, ο Ναν έκανε φοβερό παιχνίδι. Μία εβδομάδα μετά, ο Ναν έπαιξε μόλις 15 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν ήταν η μέρα του. Ο Σλούκας, ας πούμε, δεν ήταν ευχαριστημένος που δεν έπαιξε κόντρα στην Μπασκόνια, μετά όμως έκανε απίστευτο παιχνίδι. Οι παίκτες μου ξέρουν ότι αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα παίξουν. Αν ξεκινήσεις στην πεντάδα και είσαι καλός και δεν κουραστείς, μπορείς να παίξεις 40 λεπτά στο σύστημα μου. Υπάρχουν λεπτά που καταλαβαίνω ότι κάποιος δεν είναι στη μέρα του και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να παίξουν. Συμβαίνουν αυτά· είναι το άθλημα. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Οι στόχοι κερδίζονται πιστεύοντας στην ομαδική χημεία».