Ο Αντώνης Καλκαβούρας πιστεύει ότι λίγο η διακοπή και πολύ η ανισορροπία ανάμεσα στο «διάβασμα» της Βαλένθια και στα ρίσκα για την αντιμετώπισή της, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ήττα των «πρασίνων» από έναν πολύ υποτιμημένο αντίπαλο.

Το ματς κόντρα στην πρωτοπόρο του ισπανικού πρωταθλήματος «φώναζε» από μακριά για τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας κι έγινε ακόμη πιο δύσκολο μόλις οριστικοποιήθηκε η απουσία του Όσμαν!

Η μπασκετική έκδοση των «νυχτερίδων» υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνεθ, ήταν μία ομάδα που, έως τώρα, είχε ξεχωρίσει για την ενέργεια που «σπαταλούσε» στο παρκέ, το γρήγορο τέμπο στο οποίο έπαιζε με μεγάλη στόχευση στο transition (εξού και τα πολλά λάθη) και με πολλές κατοχές (λόγω της 2ης θέσης που κατείχε στα ριμπάουντ), αλλά πρωτίστως γιατί έπαιζε με άγνοια κινδύνου και το κυριότερο χωρίς «πρέπει».

Αυτό το τελευταίο, η Βαλένθια το επιβεβαίωσε σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης στο κατάμεστο “Telecom Center Athens” και παρ’ ότι αναγκαστικά, παρατάχθηκε χωρίς τον βασικό της άσο στην διοργάνωση, τον Χεάν Μοντέρο (μ.ο. 10,6π., 3,4ασ. & 1,2κλ. σε 19,5’).

Ο 22χρονος Δομινικανός point-guard είχε δώσει δύο αγώνες με την Εθνική ομάδα της χώρας του τις προηγούμενες έξι μέρες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μετά από τρεις πτήσεις κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί.

Παρ’ αυτά, όμως, οι «πορτοκαλί» πήγαν το ματς στον ρυθμό που εκείνοι ήθελαν, έβγαλαν μεγάλη ενέργεια στην άμυνα (τους βοήθησαν σε αυτό και οι επιλογές του Αταμάν που προκάλεσαν έξτρα mismatch) και χάρη σε ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, πέτυχαν την 4η νίκη τους (89-79) στα πέντε τελευταία παιχνίδια και «σκαρφάλωσαν» στην 2η θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό.

Αν και ο Τούρκος τεχνικός ξεκίνησε με τον Ρογκαβόπουλο στο “3” (δίπλα σε Σορτς και Ναν στην περιφέρεια), δίνοντας το αναγκαίο (περισσότερο για την άμυνα) μέγεθος στην πεντάδα του, πολύ γρήγορα (μόλις στο 4’20”) και με το σκορ στο 8-8, εγκατέλειψε αυτό το πιο ασφαλές σχήμα και στο υπόλοιπο του αγώνα, έπαιξε με την τετράδα Ναν, Γκραντ, Σλούκα και Σορτς να εναλλάσσεται στις τρεις περιφερειακές θέσεις!

Με προφανή στόχο να αυξήσει την ευελιξία, να έχει καλή κυκλοφορία και να δημιουργήσει ρήγματα, δημιουργώντας από μέσα προς τα έξω. Αν το συγκεκριμένο σχήμα λειτούργησε στα υπόλοιπα 15 λεπτά του 1ου μέρους, όμως, διάστημα στο οποίο ο Σλούκας με τον Σορτς «έκοβαν» και ο Ναν κατά βάση «έραβε» (οι τρεις τους πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας συνολικά 29 πόντους και 9 ασίστ) και οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με +9 στο 12’ (30-21) και με +6 (44-38) στην ανάπαυλα, ήταν εμφανές ότι αυτό το ισχνό προβάδισμα των δύο κατοχών, ήταν απόρροια της μεγάλης αστοχίας των φιλοξενούμενων (39,5% εντός πεδιάς με 33,3% στα τρίποντα)!

Και αυτό γιατί οι παίκτες του Μαρτίνεθ είχαν επιδείξει μεγάλη ευχέρεια στην ανανέωση των επιθέσεων και είχαν χάσει πολλά ελεύθερα, ενώ ταυτόχρονα δεν είχαν βρει τα κατάλληλα «ματσαρίσματα» για να αναχαιτίσουν τον Ναν, να κουράσουν τον Σλούκα και να οδηγήσουν σε τραβηγμένες επιλογές τον Σορτς.

Στο 2ο μέρος, που η πίεση των Ισπανών αυξήθηκε, ο ρυθμός πήγε σε ακόμη πιο γρήγορο τέμπο, οι κατοχές αυξήθηκαν και τα ποσοστά τους βελτιώθηκαν, το «τριφύλλι» άρχισε σταδιακά να χάνει την επαφή με το σκορ.

Η συνέπεια όλων των παραπάνω έγινε πρώτα και περισσότερο αισθητή στα μετόπισθεν, όπου η έλλειψη μεγέθους στην περιφέρεια σε συνδυασμό με την κούραση, προκάλεσαν τους 51 πόντους της Βαλένθια στο δεύτερο 20λεπτο με 50% εντός πεδιάς (17/34 σουτ) και εν συνεχεία στην επίθεση, όπου το «τριφύλλι» είχε χαμηλή δημιουργία για εύκολο καλάθι και σχεδόν καθόλου μακρινό σουτ (2/15 τριπ.)!

Ο Ναν (23π.) τελείωσε με μηδέν ασίστ και 4 λάθη, ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε μόλις 49” στο δεύτερο ημίχρονο (DNP ο Γκριγκόνις), ενώ ο Σορτς (19π. & 6ασ. με μηδέν λάθη) πέρα από μόνιμος στόχος στην άμυνα, είχε μπροστά του να υπερβεί συμπληγάδες για να σκοράρει στο set παιχνίδι, γι’ αυτό και το -13 (στο plus/minus) στα 28 λεπτά συμμετοχής του...

Αν σε όλα αυτά, προσθέσετε την πρώτη off night του Φαρίντ (2π., 3ρ. & 3λ με 1/4 σουτ σε 15’), που κάποια στιγμή θα ερχόταν, την ελάχιστη παραγωγικότητα των Χουάντσο (έκαναν από 3 σουτ σε 39 και 29 λεπτά συμμετοχής αντίστοιχα), χωρίς physicality στην άμυνα και με μόνο τους Σλούκα και Μήτογλου απόλυτα θετικούς, θα ήταν παράλογο για τους «πράσινους» να αντέξουν μέχρι το τέλος.

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, τόσο η διακοπή για το «παράθυρο», όσο και η έξτρα απώλεια του Σαμοντούροβ τους έκανε ζημιά. Με τον “Σάμο” σε καλό «φεγγάρι» από τον βασικό ρόλο που είχε με την Εθνική ομάδα και διαθέσιμο για 10-12 λεπτά, ο Ερνανγκόμεθ θα ήταν πιο φρέσκος στο 2ο ημίχρονο και θα πιθανά να είχε μεγαλύτερη συνεισφορά σε άμυνα, επίθεση και ριμπάουντ!

Η Βαλένθια «διάβασε» όλα τα mismatch, εξάντλησε τους γηπεδούχους ενεργειακά και η τετράδα Τόμπσον (έκανε εκπληκτική απόδοση ειδικά στο 2ο μέρος με 19π., 8ρ., 6ασ. & 2κλ.), Τέιλορ (18π. με 4/7 τριπ.), Μπαντιό και Μουρ, υπέγραψαν το πιο ηχηρό εφετινό της «διπλό»!

Και λόγω του ονόματος του αντιπάλου, της φόρμας στην οποία βρισκόταν και της καυτής του έδρας, πιο πολύ όμως επειδή ήρθε μέσα από την άμυνα, που αίφνης (στα τρία τελευταία ματς έχει μέσο παθητικό 72 πόντων) εξελίσσεται σε κρυφό πλεονέκτημά της!

Αν οι «νυχτερίδες» που δέχονταν κοντά στους 90 πόντους, αρχίζουν να κερδίζουν και μέσα απο την ανασταλτική τους ικανότητα, τότε δεν θεωρώ υπερβολή να τις δούμε να «χτυπούν» την πόρτα της πρώτης εξάδας και της απευθείας εισόδου στα playoffs! Τόσο ψηλό δείχνει το ταβάνι τους!

Ο Παναθηναϊκός δεν έχυσε δα και όλη την καρδάρα με το γάλα, ωστόσο, πήρε ένα καλό μάθημα ότι οι νίκες στην εφετινή Euroleague έρχονται μόνο με ιδρώτα και κόπο στο παρκέ, γιατί σχεδόν 17-18 ομάδες της διοργάνωσης μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε αντίπαλο σε οποιαδήποτε έδρα... Γι' αυτό, άλλωστε και η απόσταση της 12ης με την 1η θέση, είναι μόλις 3 νίκες!