«Ξέρεις από μπάλα;»: Μετά το τέλος του Gazz Floor ανοίγουν οι γραμμές στο Youtube του Gazzetta!
«Ολονυχτία» στο YouTube του Gazzetta, καθώς αμέσως μετά την εκπομπή Gazz Floor, στις 00.45πμ έρχεται το «Ξέρεις από μπάλα;». Ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος και ο Χρήστος Σούτος ανοίγουν τις γραμμές και συζητούν για όλα!
