Με Λεσόρ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό
Στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (30/03, 19:00), την Δευτέρα το βράδυ, τέθηκε ο Ματίας Λεσόρ που μπήκε στην λίστα με τους οκτώ ξένους που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο Παναθηναϊκός.
Αυτή η κίνηση αναμενόταν να συμβεί έτσι κι αλλιώς, δεδομένης της επιστροφής του Γάλλου σέντερ στην ενεργό δράση, ωστόσο η αποχώρηση του Ρισόν Χολμς διευκόλυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Έτσι, ο Λεσόρ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL στο ντέρμπι «αιωνίων».
Να σημειωθεί ότι πριν από κάθε ματς, ο Τούρκος τεχνικός πρέπει να κόβει δύο ξένους παίκτες για να σχηματίζει εξάδα.
Η λίστα των ξένων του «τριφυλλιού» στο ελληνικό πρωτάθλημα: Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς.
