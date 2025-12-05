Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αποχώρησε για τα αποδυτήρια μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στη συνέχεια επέστρεψε στο ματς.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» σκοπεύουν να συνεχίσουν το σερί των 4 νικών (9-4), όσο οι Ισπανοί πραγματοποιούν μία εξαιρετική σεζόν με βαθμολογία 8-5.

Τρία λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο από παίκτη των αντιπάλων με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να αφήσει τη θέση του στον Κένεθ Φαρίντ. Στη συνέχεια στο διάλειμμα μετά το πρώτο δεκάλεπτο αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και ο ψηλός του Παναθηναϊκού επέστρεψε και πέρασε στο παρκέ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης.