Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ο Φαρίντ παρέλαβε το MVP και έβγαλε σέλφι!
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» σκοπεύουν να συνεχίσουν το σερί των 4 νικών (9-4), όσο οι Ισπανοί πραγματοποιούν μία εξαιρετική σεζόν με βαθμολογία 8-5.
Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο Κένεθ Φαρίντ παρέλαβε το βραβείο MVP που κέρδισε για τον μήνα Νοέμβριο από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Σύσσωμο το γήπεδο τον αποθέωσε κι εκείνος απαθανάτισε αμέσως τη στιγμή με μία σέλφι!
☘️📱 Ο Κένεθ Φαρίντ παρέλαβε το βραβείο του MVP για τον μήνα Νοέμβριο και έβγαλε σέλφι μρ το κινητό του!#paobc pic.twitter.com/Udy8YhcNWg— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 5, 2025
Σε μόλις 4 παιχνίδια, ο Φαρίντ έχει εντυπωσιάσει, μετρώντας 13,5 πόντους κατά μέσο όρο με 64,5% ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς, 7,5 ριμπάουντ – συμπεριλαμβανομένων 4,0 επιθετικών ριμπάουντ – και 2 μπλοκ.
Με αυτή την συγκλονιστική στατιστική, ο Κένεθ Φαρίντ οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε 4 σερί νίκες στην EuroLeague και κατέκτησε το βραβείο του MVP.
