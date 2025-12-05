Ο Κένεθ Φαρίντ παρέλαβε το βραβείο του MVP της EuroLeague για τον Νοέμβριο και έβγαλε σέλφι με το κινητό του.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» σκοπεύουν να συνεχίσουν το σερί των 4 νικών (9-4), όσο οι Ισπανοί πραγματοποιούν μία εξαιρετική σεζόν με βαθμολογία 8-5.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο Κένεθ Φαρίντ παρέλαβε το βραβείο MVP που κέρδισε για τον μήνα Νοέμβριο από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Σύσσωμο το γήπεδο τον αποθέωσε κι εκείνος απαθανάτισε αμέσως τη στιγμή με μία σέλφι!

☘️📱 Ο Κένεθ Φαρίντ παρέλαβε το βραβείο του MVP για τον μήνα Νοέμβριο και έβγαλε σέλφι μρ το κινητό του!#paobc pic.twitter.com/Udy8YhcNWg December 5, 2025

Σε μόλις 4 παιχνίδια, ο Φαρίντ έχει εντυπωσιάσει, μετρώντας 13,5 πόντους κατά μέσο όρο με 64,5% ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς, 7,5 ριμπάουντ – συμπεριλαμβανομένων 4,0 επιθετικών ριμπάουντ – και 2 μπλοκ.

Με αυτή την συγκλονιστική στατιστική, ο Κένεθ Φαρίντ οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε 4 σερί νίκες στην EuroLeague και κατέκτησε το βραβείο του MVP.