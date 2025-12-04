Γιούρτσεβεν: «Θεέ μου, μου έλειψε πολύ η ατμόσφαιρα»

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση και δήλωσε ανυπόμονος για το παιχνίδι με την Βαλένθια.

Ο Τούρκος σέντερ άφησε πίσω τη θλάση που τον ταλαιπώρησε στον προσαγωγό και πλέον είναι έτοιμος και διαθέσιμος για τον Εργκίν Άταμαν.

Αν μη τι άλλο αναμένεται να... λύσει τα χέρια του προπονητή του όσον αφορά την frontline και να δώσει επιπλέον ανάσες στον Κένεθ Φαρίντ.

Μιλώντας στο Club 1908 μία ημέρα πριν από το παιχνίδι την ισπανική ομάδα είπε χαρακτηριστικά:

Για την επιστροφή του: «Νιώθω υπέροχα. Νομίζω ότι έχουν εξαιρετικούς γκαρντ και θα είναι ένα σπουδαίο ματς για να επιστρέψω. Δουλέψαμε σκληρά σήμερα και η σύνδεση με τα παιδιά είναι ξανά εξαιρετική. Είναι ωραίο που παίζω ξανά μαζί τους».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Είναι μεγάλη βοήθεια και ευτυχώς είναι στην ομάδα μας και συγχαρητήρια που κέρδισε το βραβείο του MVP του Νοεμβρίου. Είναι σημαντικό βραβείο. Το να το πετύχεις σε μόλις τέσσερα παιχνίδια είναι εκπληκτικό».

Για το αν του έλειψε η ατμόσφαιρα: «Θεέ μου, φυσικά. Το ότι επιστρέφουμε να παίξουμε στην έδρα μας θα είναι καταπληκτικό. Παίξαμε κάποια ματς με την Εθνική αλλά το κοινό εδώ θα είναι ξεσηκωμένο».

Για το sold out: «Φυσικά. Έχει γίνει sold out εδώ και 3-4 μέρες νομίζω, μια εβδομάδα πριν το ματς και είναι πραγματικά πολύ ωραίο που επέστρεψα».