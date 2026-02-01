Σιάο: «Συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στη δόξα!»

Ο Άρης υπέταξε τον Παναθηναϊκό και ο Ρίτσαρντ Σιάο έστειλε το μήνυμά του μετά τον θρίαμβο των «κίτρινων» στο Παλέ.

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Αλεξάνδρειο, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να πανηγυρίζει με την ψυχή του τον θρίαμβο των «κίτρινων», κάνοντας high-five με τους παίκτες και παίρνοντας αγκαλιά τον Κώστα Αντετοκούνμπο!

Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον αδελφό του, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 6 μπλοκ, ανεβάζοντας ένα ποστ του Άρη που απεικόνιζε τον Κώστα, βάζοντας τα χαρακτηριστικά emoji και ζητώντας σιωπή.

Από την πλευρά του, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης έζησε έντονα τον αγώνα, και μετά το τέλος του ματς, έστειλε το μήνυμά του μέσω social media. «Ό,τι κι αν γίνει!!! Άρης! Συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στη δόξα! Ευγνώμονες για την αφοσίωση των εκπληκτικών μας οπαδών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίτσαρντ Σιάο.