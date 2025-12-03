Ο Τάισον Γουόρντ εξέφρασε τις σκέψεις του για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τους πρωταθλητές Ευρώπης (4/12, 21:15) και ο Τάισον Γουόρντ υπογράμμισε ότι από τους ίδιους τους εαυτούς εξαρτάται το αποτέλεσμα.

Μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί και στα 13 ματς της Euroleague και μετράει κατά μέσο όρο 7.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά 19:49 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 46% στα δίποντα, 25% στα τρίποντα και 73% στις βολές.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού

Πώς εκμεταλλευτήκατε τις ημέρες ξεκούρασης που είχατε;

«Είχαμε μερικές μέρες ρεπό και ευχαριστηθήκαμε τις ώρες που είχαμε μακριά από το μπάσκετ. Από την αρχή της εβδομάδας γυρίσαμε στο γήπεδο και αμέσως αρχίσαμε να δουλεύουμε. Ξέρουμε ότι είχαμε χρόνο για να προετοιμαστούμε και να δούμε πράγματα και πλέον είμαστε ανυπόμονοι για τον αυριανό».

Αύριο παίζετε με τους πρωταθλητές της EuroLeague. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτό το παιχνίδι;

«Όπως και σε κάθε άλλο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τη νίκη και θα τα δώσουμε όλα για αυτόν τον σκοπό».

Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε στον αγώνα με τη Φενέρ;

«Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα του τι θα κάνουμε εμείς. Να βάλουμε τα σουτ, να τους σταματήσουμε με την άμυνά μας. Και αυτό είναι όλο».

Και τέλος, ένα μήνυμα για τον κόσμο μας. Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο.

«Τους ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να τους δούμε στο πλευρό μας!».