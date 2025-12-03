Γιασικεβίτσιους: «Πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για το παιχνίδι του ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε έχει την ομάδα του να προέρχεται από πέντε σερί νίκες στην Euroleague και πλέον στοχεύει στην 6η συνεχόμενη, γνωρίζοντας και υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που στοχεύει στις υψηλότερες επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Το να παίζεις στον Πειραιά είναι πάντα δύσκολο» δήλωσε αρχικά ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (σ.σ. ή Γιασικέβιτσους όπως είναι το σωστό) και συνέχισε:

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε την κίνηση της μπάλας και το ομαδικό τους παιχνίδι, και πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή σε παίκτες όπως οι Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική σεζόν.»

Από τη πλευρά του, ο Ντέβον Χολ, σχολίασε για το παιχνίδι: «Ειλικρινά, θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα φέρουμε σωματική δύναμη στο παιχνίδι. Η ψυχραιμία, το σκληρό/φυσικό παιχνίδι και η υπομονή θα είναι σημαντικά για εμάς στον δρόμο προς τη νίκη.»