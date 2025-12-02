Η Αναντολού Εφές είναι σε αναζήτηση του διαδόχου του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, όμως ο Λούκα Μπάνκι που έπεσε ξανά στο τραπέζι έχει «απαγορευτικό» από την Ιταλική Ομοσπονδία.

Η Αναντολού Εφές ψάχνει τον αντικαταστάτη του Ιγκόρ Κοκόσκοφ για την άκρη του πάγκου, αλλά ακόμη δεν φαίνεται να τον έχει βρει, καθώς ο Λούκα Μπάνκι που ήταν μια από τις επιλογές έχει «απαγορευτικό» από την Ιταλική Ομοσπονδία.

Ο Ιταλός τεχνικός όταν συμφώνησε να καθίσει στην άκρη του πάγκου της Εθνικής ομάδας της χώρας του σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta αποδέχθηκε τον όρο να μην εργαστεί μεσούσης της περιόδου σε καμία άλλη ομάδα. Εν ολίγοις δεν υπάρχει συνεργασία part time με την Εθνική ομάδα, αλλά είναι full time.

Συνεπώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δουλέψει στην Αναντολού Εφές για δεύτερη φορά, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Εκτός κι αν αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας, κάτι που δεν περνάει καν από το μυαλό του.

Στην Αναντολού Εφές πλέον θα πρέπει να αναζητήσουν άλλη λύση, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να θεωρείται για τους Τούρκους μια κορυφαία επιλογή ανεξάρτητα εάν ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή.

Η λύση του να πορευτούν με το υπάρχουν προπονητικό επιτελείο και να ανατεθεί για δεύτερη φορά το «τιμόνι» της ομάδας στον Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς και τον Ράντοβαν Τριφούνοβιτς είναι κάτι που έχει φύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την πλευρά της διοίκησης.