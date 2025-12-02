Φαρίντ: «Ο κόσμος μου λέει να διαλύσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κένεθ Φαρίντ λίγο μετά αφότου παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του μήνα, παραχώρησε σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην EuroLeague.

Σε μια συνέντευξη μιλώντας για όλα στη EuroLeague, ο Κένεθ Φαρίντ, ανέφερε πως έχει ζήσει αυτά που το συμβαίνουν τον τελευταίο μήνα, τη συνεργασία του με τους συμπαίκτες του, αλλά και την πρώτη του γνωριμία του με τον Έργκιν Άταμαν.

Ο Αμερικανός σέντερ, λίγο μετά αφότου πήρε στα χέρια του το βραβείο MVP του Νοεμβρίου έκανε μια συνένετευξη εφ'όλη της ύλης σην EuroLeague, μιλώντας για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κένεθ Φαρίντ:

Για το αν πίστευε πως θα καταφέρει να βγει MVP μέσα σε ένα μήνα: «Καθόλου, δεν ήταν κοντά σε αυτό, σκεφτόμουνα να έρθω εδώ να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια, τελικά κερδίσαμε πολλά περισσότερα. Χαίρομαι που μπορώ να είμαι μέρος αυτού και χαίρομαι για την αναγνώριση.»

Για το πως έζησε τον τελευταίο μήνα, από τη μεταγραφή του από την Ταϊβάν μέχρι τον Παναθηναϊκό: «Έχω κάνει πολλά στην καριέρα μου, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι σαν αυτό. Ανυπομονούσα να παίξω παιχνίδι, διότι είχαμε παιχνίδι την ημέρα πριν φύγω. Ξαφνικά βρέθηκα σε μία πτήση ουσιαστικά για Ελλάδα και όταν ήρθα σκέφτηκα, θα πάω για προπόνηση, ίσως ο προπονητής με βάλει στην ομάδα, ίσως με ξεκινήσει βασικό.

Δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά αυτό που ξέρω, είναι πως παίζω, ξεκινάω βασικός και συνεισφέρω σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα και η χημεία φαίνεται να υπήρχε από την πρώτη μέρα. Ένιωσα σαν να ήμουν εδώ από χρόνια».

Για την πρώτη του συνάντηση με τον Έργκιν Άταμαν: «Γνωριστήκαμε πρώτη φορά στο γήπεδο. Μπήκα την πρώτη μέρα στην προπόνηση, χαρούμενος και ευδιάθετος και απλά είπα: “ Γεια σου coach, τι κάνεις, χάρηκα που σε γνώρισα” και αυτός μου είπε: “WOW, νιώθω την ενέργειά σου αμέσως”.

Όπως είπαν όλοι, χαρά να είσαι κοντά τους. Έτσι μπλέκουμε αμέσως. Ήταν υπέροχο για μένα, γιατί ένιωσε τη θετική μου ενέργεια και τη θετική μου άποψη και μετά που απέδειξε πως με εμπιστεύεται και μου έδωσε σημαντικά λεπτά».

Για το αν πιστεύει πως στο τέλος της ημέρα βάσει στατιστικών του μπορεί να πάει σε όποια ομάδα και όποιο πρωτάθλημα θέλει:

«Για μένα φταίει το υψηλό μου IQ, οπότε προσαρμόζομαι εύκολα και συνδέομαι εκεί που με χρειαζονται. Κάθε μέρος που έχω πάει, το βιογραφικό μου είναι αρκετά εκτενές. Αλλά όλες οι χώρες που έχω πάει, παίζοντας στο NBA, μπόρεσα απλώς να συνδεθώ και να καταλάβω γιατί με χρειάζονται και γιατί χρειάζομαι για να παιξω τον ρόλο μου σε αυτές τις στιγμές. Το ότι μπορώ να παίζω όπου και να πάω και έχω τον ρόλο μους και να είμαι ουσιαστικός, με κάνει περήφανο».

Για το αν νιώθει «σπίτι του» τις ομάδες που έχει παίξει ή τις έβλεπε μόνο σαν δουλειά:

«Ελκύω θετική ενέργεια όπου και αν πάω. Πάντα οι άνθρωποι με βλέπουν ως φως. Πάντα είχα μαζί μου αυτή τη θετική ενέργεια και την πίστη μου στον θεό όπου και αν πήγα. Και όλοι πάντα έλκονται από αυτό. Παίζω πάντα με την καρδιά μου. Κάποιοι άνθρωποι έλκονται από την ενέργειά μου και βλέπουν ότι παίζω με hustle. Και κάποιους έπρεπε να τους "τραβήξω" εγώ, ότι αυτό κάνουμε σε κάθε ματς, σε κάθε κατοχή, κάθε φορά που είμαστε στο παρκέ θα παίζουμε τόσο σκληρά. Δεν έχει σημασία αν έπαιζα χρόνια στο ΝΒΑ ή αν ήμουν σούπερσταρ κάποια στιγμή, έπαιζα με τον ίδιο τρόπο λόγω της αγάπης μου για το μπάσκετ».

Για το από που προέρχεται η θετική ενέργεια στη ζωή του: «Ειλικρινά οι γονείς μου, ειδικά η μαμά μου πέθανε πέρυσι όταν ήμουν στην Ιταλία. ¨Ήταν δύσκολο για μένα, αλλά πάντα μου κρατούσε ένα μήνυμα, να είσαι καλός άνθρωπος και να είσαι ταπεινός και θετικός, καθώς και ευγνώμων. Στο τέλος της ημέρας να είναι οι άνθρωποι που θα ευχόντουσαν να είναι στη θέση σου για αυτό να είστε για πάντα ταπεινοί και εκτιμητικοί και ευγνώμονες για αυτό».

Για το αν ήθελε να επιστρέψει στην EuroLeague, μετά το πρώτο του πέρασμά του από την Τσσκα:

«Ήθελα οπωσδήποτε να επιστρέψω στο πρωτάθλημα και να αλλάξω το σενάριο. Σαν να μην ένιωθα ότι είχα πραγματική ευκαιρία όταν ήμουν στην Τσσκα. Όλοι ήταν εξαιρετικοί και υπέροχοι, οπότε δεν ήταν τίποτα εναντίον μου. Απλώς δεν είχα την ευκαιρία να αποδείξω σωστά ποιος ήμουν και να αναδείξω ποιος είμαι. Αλλά όλα έρχονται στη ζωή σε έναν κύκλο. Δεν είχα τότε την ευκαιρία, αλλά την λεχω εδώ στον Παναθηναϊκό. Νιώθω τυχερός με το βραβείο του πολυτιμότερου του μήνα».

Για το αν πιστεύει αν θα τον ξανακαλούσαν από την EuroLeague: « Πήγα στην Ιταλία, για να αποδείξω τι μπορώ να κάνω και πιστεύω πως όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο και δεν είχα την ευκαιρία. Στεναχωριέμαι που συνέβησαν οι τραυματισμοί στον Παναθηναϊκό, όπως είπα όλα συμβαίνουν για έναν λόγο και χαίρομαι που ήρθα και μπόρεσα να συνδεθώ στο παζλ».

Για την ελληνική κουλτούρα στο μπάσκετ σε σχέση με την ρωσική: «Καμία σχέση. Μπασκετικά εννοώ. Είχαμε ματς στην Euroleague αλλά δεν ήταν sold-out όπως τώρα. Τώρα κάθε ματς, κάθε φορά που παίζουμε ο κόσμος φωνάζει, μπορείς να τους ακούσεις πριν καν βγούμε στο παρκέ. Πανηγυρίζουν όλη την ώρα, είναι υπέροχο. Όταν ήμουν στην Ιταλία, στην Ρέτζιο, αυτή η μικρή κοινότητα ενώθηκε και φώναζε και έκανε τα ίδια σε ένα μικρό γήπεδο. Τώρα να το βλέπω σε αυτό το μεγάλο γήπεδο, γήπεδο ΝΒΑ βασικά, είναι σουρεαλιστικό».

Για την ατμόσφαιρα την μέρα του αγώνα στην Ελλάδα και στο ΝΒΑ: «Οι οπαδοί είναι λίγο πιο τρελοί, Τραγουδούν, φωνάζουν, βγάζουν συνθήματα για τον παίκτη. Ήταν σουρεαλιστικό να τους ακούω να τραγουδούν συνθήματα για μένα από τώρα και να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Ήταν υπέροχο για μένα. Ένιωθα σαν να ήμουν στο κολέγιο. Μοιάζει με την ατμόσφαιρα στο κολέγιο. Οι οπαδοί θα πεθάνουν για την ομάδα τους. Όλοι λένε πως το ματς με τον Ολυμπιακό θα είναι τρελό για εμάς σαν παίκτες. Ανυπομονώ για αυτά τα πράγματα».

Για το σύνθημά του: «Δεν το ξέρω ακόμα. Είμαι στην διαδικασία να μάθω όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να μάθω τα plays, τα συνθήματα, το ότι κάνω την σωστή κάλυψη στην άμυνα. Έχω πολλά να μάθω αυτές τις λίγες εβδομάδες που είμαι εδώ».

Για τους Έλληνες οπαδούς: «Είναι σουρεαλιστικό. Έχω δει παίκτες σε λίγκες, όπως ο Στεφ Κάρι, ο Λεμπρόν Τζέιμς και το πώς τους ξέρει ο κόσμος λόγω του ποιοι είναι. Βλέπω τους παίκτες των Λέικερς να τους αγαπάει ο κόσμος. Αυτό το συναίσθημα, είμαι ο Κένεθ Φαρίντ από το ΝΒΑ, αστέρας στην ομάδα μου.

Ο κόσμος ερχόταν να μου μιλήσει, ήθελε φωτογραφίες, αυτόγραφα. Τώρα είναι αυτό... επί 10 όταν είμαι έξω. Θα βγάλω φωτογραφία, θα δώσω αυτόγραφα. Θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που μας δίνουν, γιατί μου δίνουν την ενέργεια που χρειάζομαι για να είμαι ανταγωνιστικός κάθε βράδυ».

Για το αν ο κόσμος τον φωνάζει «Manimal»: «Ναι. Με φωνάζουν "Manimal"».

Για το τι του λέει ο κόσμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Όλοι μου μιλάνε για αυτό. Μου λένε πως θα τους διαλύσουμε. Λέω: "Παιδιά, καταλαβαίνω αλλά περιμένετε, έχουμε άλλα ματς, έχουμε ακόμα τον Δεκέμβριο, να συγκεντρωθούμε σε αυτό;". Αλλά όποιος συναντάω μου λέει: "Λατρεύω αυτό που κάνεις για την ομάδα, αλλά βεβαιώσου πως στις 2 Ιανουαρίου θα διαλύσουμε τον Ολυμπιακό". Είναι φανατικοί για τις ομάδες τους. Μου αρέσει, το σέβομαι».

Για το αν τον έχουν βοηθήσει οι υπόλοιπο Αμερικάνοι της ομάδας: «Ναι. Κάποιοι συμπαίκτες μου έχουν πει για τα καλύτερα μέρη να φάω, με μερικούς Αμερικανούς κάναμε μαζί Thanksgiving. Πήγαμε και φάγαμε στο σπίτι του, μαζί με την οικογένεια. Ήταν υπέροχα. Έχω ταξιδέψει τον κόσμο, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα και θέλω να μείνω στα βασικά των όσων πρέπει να τρώω, να είμαι σε φόρμα και να έχω ενέργεια. Έφαγα καλά, αλλά μετά πήγα στο γυμναστήριο να τα κάψω».

Για τις προσδοκίες που έχει από τον εαυτό του: «Να παραμείνω συγκεντρωμένος, να μην τραυματιστώ και να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να κερδίσουν παιχνίδια. Να κάνω τα μικρά πράγματα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και για να συνεχίζουν οι οπαδοί να φωνάζουν σε κάθε ματς».

Για το ποιος συμπαίκτης του τον βοήθησε περισσότερο να εγκλιματιστεί: «Ο Σορτς και ο Ναν βοηθάνε αρκετά. Ο Σλούκας βοηθάει, είμαστε βετεράνοι. Μου λέει τι του αρέσει να κάνει, του λέω τι μου αρέσει να κάνω. Επικοινωνούμε. Ο Ναν και ο Σορτς με βοηθάνε αρκετά γιατί είναι οι βασικοί γκαρντ. Ο Χουάντσο και ο Μήτογλου επίσης. Και οι δύο με βοηθάνε γιατί παίζω εναντίον τους. Με βοηθάνε στα plays, μου λένε τι πρέπει να κάνω. Αυτό βοηθάει. Όλη η ομάδα με βοηθάει να προσαρμοστώ στο πώς παίζουμε.

Ήρθα με την νοοτροπία να βοηθήσω τους γκαρντ να ξεφορτωθούν τους αντίπαλους γκαρντς και να με βρουν. Αυτό γίνεται, πολλά screen and roll. Κάποιες φορές σουτάρουν και κάποιες φορές το χάνουν, οπότε αν συνεχίσω αργά ή γρήγορα θα πάρω το ριμπάουντ».

Για την συνύπαρξή του με τον Σλούκα: «Είναι 100% πιο εύκολο μαζί του. Είναι τρομερός ποίντ γκαρντ. Βλέπει το παρκέ, είναι βετεράνος. Κέρδισε το MVP του Final-Four πριν δύο χρόνια, δεν ήταν τυχαίο».

Για το βραβείο του MVP του Νοεμβρίου: «Είναι πανέμορφο. Φτιάχνω ακόμα το διαμέρισμά μου, οπότε αυτό θα βοηθήσει με την διακόσμηση. Θα το κρεμάσω ώστε να το βλέπουν τα παιδιά μου».

Για το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός: «Πιστεύω πως μπορούμε να πάμε στο Final-Four.

Για να το καταφέρεις πρέπει να το πιστεύεις. Το πιστεύω 100% ότι μπορούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε όσα ήδη κάνουμε. Θα επιστρέψουν τραυματίες. Θα δώσουν... καύσιμα στην ομάδα. Θα είμαστε καλά γιατί θα έχουμε ακόμα πιο γεμάτο ρόστερ, με περισσότερους παίκτες που μπορούν να σταματήσουν τους αντιπάλους».

Για τα εισιτήρια του Final-Four που θα του ζητήσει ο κόσμος: «Ήδη τα έχω πάρει. Έχω πολλά μέλη της οικογένειας που με ρωτάνε. Όσοι με στηρίζουν, φυσικά θα μπορούν να έρθουν».

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι έχει αυτή την επιτυχία με την οικογένειά του στο πλευρό του: «Είναι υπέροχο για εμένα. Μετακόμισαν σε όλον τον κόσμο, με είδαν σε όλα αυτά τα μέρη και ήταν δύσκολο μονοπάτι για εμένα, αλλά χαίρομαι που βλέπουν τα αποτελέσματα της δουλειάς μας».