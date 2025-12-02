Το αδιαχώρητο θα γίνει και στο επόμενο παιχνίδι του «Telekom Center Athens» καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ανακοίνωσε νέο sold out!

Όπως φαίνεται δεν έχει ανοίξει για τα καλά η όρεξη των παικτών του Παναθηναϊκού οι οποίοι μετρούν τέσσερις σερί νίκες και «φλερτάρουν» έντονα και την 5η, αλλά έχει ανοίξει και αυτή των φίλων της ομάδας! Συγκεκριμένα εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Βαλένθια την ερχόμενη Παρασκευή (5/12, 21:15), σημειώνοντας ένα ακόμα sold out.

Είναι το 6ο sold out στη φετινή Euroleague σε σύνολο επτά αγώνων, δείγμα και της τρέλας που επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού. Το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν είχε ανακοινωθεί sold out ήταν αυτό με αντίπαλο την Ντουμπάι BC για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ουσιαστικά είναι το 7ο sold out καθώς έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Αύγουστο sold out και για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου 2026 στο «Telekom Center Athens».