Γιαννακόπουλος: «Παίρνει σάρκα και οστά η άνιση μεταχείριση»
Λίγες ώρες μετά το story για το ΣΕΦ, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στα social media.
Συγκεκριμένα έκανε λόγο για «άνιση μεταχείριση» και εξήγησε ότι παίρνουν σάρκα και οστά, τόσο ο δικός του θυμός όσο και του κόσμου της ομάδας.
«Η άνιση μεταχείριση εχει αρχίσει να παιρνει σάρκα και οστά… Ο θυμός μου αλλα και όλου του Παναθηναϊκού κόσμου είισης……» έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
