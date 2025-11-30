Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με σχετική ανάρτηση έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση.

Λίγες ώρες μετά το story για το ΣΕΦ, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα έκανε λόγο για «άνιση μεταχείριση» και εξήγησε ότι παίρνουν σάρκα και οστά, τόσο ο δικός του θυμός όσο και του κόσμου της ομάδας.

«Η άνιση μεταχείριση εχει αρχίσει να παιρνει σάρκα και οστά… Ο θυμός μου αλλα και όλου του Παναθηναϊκού κόσμου είισης……» έγραψε χαρακτηριστικά.