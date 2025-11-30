Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, εμβληματικός προπονητής της Παρτίζαν, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στους «ασπρόμαυρους» μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν καλείται πλέον να πορευτεί χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου, καθώς ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ εμμένει στην αρχική του απόφαση και δεν πρόκειται να συνεχίσει στο κλαμπ.

Μάλιστα, ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, παραδέχθηκε ότι η αποχώρηση του Ζοτς από την Παρτίζαν αποτέλεσε έκπληξη, υπενθυμίζοντας ωστόσο πως η δύναμη ενός προπονητή μειώνεται με τα χρόνια, ανεξαρτήτως ποιότητας και επιτυχιών.

Από την πλευρά του, ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς μίλησε στο Sport Klub για τις τελευταίες εξελίξεις στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι που η Παρτίζαν καταρρέει. Θα ήταν καλύτερα να προετοιμάζονταν για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, παρά να πολεμούν μεταξύ τους».

Η Παρτίζαν, σε τέσσερις ημέρες, υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου για τη EuroLeague, στη συνέχεια ταξιδεύει στη Ρουμανία για την αναμέτρηση με την Κλουζ Ναπόκα στο πλαίσιο της Αδριατικής Λίγκας, και έπειτα ακολουθεί το πρώτο φετινό ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα.