H Super League εξέδωσε ενημέρωση σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα που θα πέσουν στο τραπέζι.

Ορίστηκε η ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Super League, καθώς σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι των ομάδων θα συνεδριάσουν την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, μία απόφαση που είχε ήδη δρομολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το πρώτο βασικό θέμα που θα περιλαμβάνει η ατζέντα αφορά την επικύρωση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2024 έως τις 30 Ιουνίου 2025. Αμέσως μετά, θα τεθεί προς ψήφιση η απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας περιόδου. Επίσης, το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση διαφόρων τρεχόντων θεμάτων που απασχολούν τον συνεταιρισμό.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 6/3/2026 στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 08/12/2025 απόφαση – εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».

2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».

3. Διάφορα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την ίδια ημέρα, μία (1) ώρα αργότερα (ήτοι στις 13:00), με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση».