Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Τζέισον Τσούρα στην Μπλούμινγκ της Βολιβίας, με τη μορφή δανεισμού.

Όπως αναμενόταν εδώ και πολλές ημέρες, ο Τζέισον Τσούρα παραχωρήθηκε από τον Παναιτωλικό, καθώς η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε τον δανεισμό του στη Μπλούμινγκ της Βολιβίας. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός πρόκειται να επιστρέψει στην πατρίδα του έως τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπεται και οψιόν αγοράς.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, δημοσιεύματα της ιστοσελίδας «Diez» ανέφεραν πως οι διαπραγματεύσεις είχαν «κολλήσει» εξαιτίας μιας οικονομικής διαφοράς που άγγιζε τα 50.000 δολάρια. Ο αθλητικός διευθυντής της Μπλούμινγκ, Όσκαρ Αραούζ, είχε εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις του, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις του Τίτορμου ως υπερβολικές, ωστόσο ο Παναιτωλικός ξεκαθάρισε πως δεν σκόπευε να υποχωρήσει εάν δεν ικανοποιούνταν πλήρως οι όροι που είχε θέσει.

Τελικά, η χρυσή τομή βρέθηκε και ο Τσούρα αποχαιρετά το Αγρίνιο έχοντας καταγράψει επτά συμμετοχές κι ένα γκολ στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο παίκτης, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Στρόνγκεστ υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028, είχε τεθεί εκτός πλάνων από τα τέλη του Ιανουαρίου, τόσο λόγω του τραυματισμού του στον δικέφαλο όσο και λόγω της επιθυμίας του να επαναπατριστεί για προσωπικούς λόγους.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο ποδοσφαιριστής μας Τζέισον Τσούρα παραχωρήθηκε στη Blooming Santa Cruz της Βολιβίας με δανεισμό έως το τέλος του 2026 και με οψιόν αγοράς του στη συνέχεια».