Παναθηναϊκός: Τρέλα με Ναν από Σλούκα και Φαρίντ
Λατρεία για τον Κέντρικ Ναν από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, ειδικά από τους Κώστα Σλούκα και Κένεθ Φαρίντ.
Ο Κέντρικ Ναν έκανε... πράγματα και θαύματα στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν με 91-69 συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!
Μετά το τέλος του αγώνα αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του οι οποίοι... τρελάθηκαν μόλις τον είδαν στα αποδυτήρια!
Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας άρχισε να φωνάζει «που είναι ο MVP» ενώ ο Κένεθ Φαρίντ έβγαλε κραυγή... αποθέωσης για τον Κέντρικ Ναν.
Δείτε τι έγινε στα αποδυτήρια.
