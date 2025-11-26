Λατρεία για τον Κέντρικ Ναν από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, ειδικά από τους Κώστα Σλούκα και Κένεθ Φαρίντ.

Ο Κέντρικ Ναν έκανε... πράγματα και θαύματα στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν με 91-69 συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Μετά το τέλος του αγώνα αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του οι οποίοι... τρελάθηκαν μόλις τον είδαν στα αποδυτήρια!

Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας άρχισε να φωνάζει «που είναι ο MVP» ενώ ο Κένεθ Φαρίντ έβγαλε κραυγή... αποθέωσης για τον Κέντρικ Ναν.

Δείτε τι έγινε στα αποδυτήρια.