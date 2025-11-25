Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της καταιγιστικής εμφάνισης του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Παρτίζαν στο Telekom Center Athens.

Όταν ο Κέντρικ Ναν έπαιρνε την μπάλα και έτρεχε στο ανοικτό γήπεδο για να επιτεθεί προκαλούσε χάος στην άμυνα της Παρτίζαν που έδειχνε ανήμπορη να σταματήσει τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την παράσταση του στο glass floor με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, γεγονός που του έδωσε δικαιωματικά τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

«Πάντα είμαι έτοιμος να παίξω. Αρχίσαμε κάπως άσχημα στην αρχή, μετά ήμασταν επιθετικοί στο δεύτερο ημίχρονο και φτάσαμε στη νίκη. Ήμουν ήρεμος μετά» σχολίασε αρχικά ο Κέντρικ Ναν.

Όσο για το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) και αν θέλει να το επαναλάβει ξανά, είπε: «Δεν πάω πουθενά, θέλω κι άλλα. Εκανα το νταμπλ-νταμπλ, θέλω να κάνω και τριπλ-νταμπλ».