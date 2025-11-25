Ερναγκόμεθ: «Ο Σλούκας είναι ένας θρύλος, ο Ναν MVP»

Ο Xουάντσο Ερναγκόμεθ αναφέρθηκε στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν (91-69) μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτίζαν με 91-69, για την 13η αγωνισιτκή της EuroLeague. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ μίλησε αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, αναφέροντας τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Οι «πράσινοι», πέτυχαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας στο 9-4.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ:

«Ήταν μια εκπληκτική νίκη και μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ήταν δύσκολο στην αρχή, έχει ταλέντο η Παρτιζάν».

Για τους Ναν και Σλούκα: «Κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. «Ο Σλούκας είναι ένας θρύλος, ο Ναν MVP. Αλλά το κυριότερο είναι πως είμαστε ομάδα, όλοι έχουν τον ρόλο τους. Έτσι κάνουν οι πρωταθλήτριες ομάδες».