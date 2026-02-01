Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πάτησε παρκέ απέναντι στο Περιστέρι και έφτασε τους 170 αγώνες στην Stoiximan GBL (όλοι με τον Ολυμπιακό) και μπήκε στην 10άδα των ξένων με τους περισσότερους αγώνες στο πρωτάθλημα!

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε το Σάββατο (31/1) έπειτα από 40 ημέρες στη δράση της Stoiximan GBL και αγωνιζόμενος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι έφτασε σε μία σειρά από ατομικά επιτεύγματα που τον κάνουν να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο στην ιστορία της λίγκας και της ομάδας του Πειραιά.

Το πιο σημαντικό ήταν ότι μπήκε στη 10άδα της λίστας των ξένων παικτών της με τα περισσότερα παιχνίδια…

ΝΟ ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ 9. Νίκολα Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός 170 10. Ουόλτερ Μπέρι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Άρης, Μακεδονικός 170 11. Μίλαν Μιλόσεβιτς ΑΕΚ, Προμηθέας, Λαύριο, Άρης 169

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι ο 3ος ξένος παίκτης στην ιστορία της Stoiximan GBL με τα περισσότερα παιχνίδια με μία ομάδα. Περισσότερα από τα 170 που έχει ο Σέρβος, «έγραψαν» μόνον ο Μάικ Μπατίστ και ο Τζέιμς Γκιστ που είχαν 301 και 192 αντίστοιχα, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ακόμη ο σέντερ του Ολυμπιακού «σκαρφάλωσε» μία θέση στη λίστα των παικτών των «ερυθρόλευκων» με τα περισσότερα παιχνίδια στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα. Φτάνοντας τα 170 άφησε πίσω του τον Γιώργο Σιγάλα. Ο «Ράμπο» πάντως είχε άλλα 53 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, πριν τα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, στη διετία 1990-92.

Τέλος ο Μιλουτίνοφ έφτασε σε δύο milestones στη StoiximanGBL…

*Με τους έξι πόντους που είχε χθες, έφτασε και ξεπέρασε τους 1.300. Μετράει πλέον 1.304 με έναν μέσο όρο 7,67.

*Έχοντας 1/2 δίποντα έφτασε τα 500 εύστοχα στην καριέρα του στη Stoiximan GBL. Μετράει 500/771 και ποσοστό 64,85%. Είναι μόλις ο 2ος ξένος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού μετά τον Ζάρκο Πάσπαλι και συνολικά ο 10ος παίκτης των «ερυθρόλευκων» που έφτασε τα 500 εύστοχα δίποντα.



