Νίκολα Μιλουτίνοφ: Στη 10άδα των ξένων με τα περισσότερα παιχνίδια στη GBL

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Στη 10άδα των ξένων με τα περισσότερα παιχνίδια στη GBL

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πάτησε παρκέ απέναντι στο Περιστέρι και έφτασε τους 170 αγώνες στην Stoiximan GBL (όλοι με τον Ολυμπιακό) και μπήκε στην 10άδα των ξένων με τους περισσότερους αγώνες στο πρωτάθλημα!

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε το Σάββατο (31/1) έπειτα από 40 ημέρες στη δράση της Stoiximan GBL και αγωνιζόμενος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι έφτασε σε μία σειρά από ατομικά επιτεύγματα που τον κάνουν να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο στην ιστορία της λίγκας και της ομάδας του Πειραιά.

Το πιο σημαντικό ήταν ότι μπήκε στη 10άδα της λίστας των ξένων παικτών της με τα περισσότερα παιχνίδια…

ΝΟΠΑΙΚΤΗΣΟΜΑΔΕΣΑΓΩΝΕΣ
9.Νίκολα ΜιλουτίνοφΟλυμπιακός170
10.Ουόλτερ ΜπέριΟλυμπιακός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Άρης, Μακεδονικός170
11.Μίλαν ΜιλόσεβιτςΑΕΚ, Προμηθέας, Λαύριο, Άρης169

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι ο 3ος ξένος παίκτης στην ιστορία της Stoiximan GBL με τα περισσότερα παιχνίδια με μία ομάδα. Περισσότερα από τα 170 που έχει ο Σέρβος, «έγραψαν» μόνον ο Μάικ Μπατίστ και ο Τζέιμς Γκιστ που είχαν 301 και 192 αντίστοιχα, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ακόμη ο σέντερ του Ολυμπιακού «σκαρφάλωσε» μία θέση στη λίστα των παικτών των «ερυθρόλευκων» με τα περισσότερα παιχνίδια στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα. Φτάνοντας τα 170 άφησε πίσω του τον Γιώργο Σιγάλα. Ο «Ράμπο» πάντως είχε άλλα 53 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, πριν τα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, στη διετία 1990-92.

 

Τέλος ο Μιλουτίνοφ έφτασε σε δύο milestones στη StoiximanGBL…

*Με τους έξι πόντους που είχε χθες, έφτασε και ξεπέρασε τους 1.300. Μετράει πλέον 1.304 με έναν μέσο όρο 7,67.

*Έχοντας 1/2 δίποντα έφτασε τα 500 εύστοχα στην καριέρα του στη Stoiximan GBL. Μετράει 500/771 και ποσοστό 64,85%. Είναι μόλις ο 2ος ξένος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού μετά τον Ζάρκο Πάσπαλι και συνολικά ο 10ος παίκτης των «ερυθρόλευκων» που έφτασε τα 500 εύστοχα δίποντα.


     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα