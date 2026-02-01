Ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε στο παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι με ένα ειδικό tape στη μύτη του. Ας δούμε τι ήταν αυτό και σε τι βοηθούσε.

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μια... ιδιαίτερη εμφάνιση στο παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι.

Ο σταρ του Ολυμπιακού εμφανίστηκε στο παρκέ με ένα tape στη μύτη, δημιουργώντας ερωτήματα στους φίλους της ομάδας του.

Όχι, ο Εβάν Φουρνιέ δεν έχει κάποιον τραυματισμό στη μύτη. Πρόκειται για ένα ειδικό tape το οποίο έχει σκοπό να κρατά τα ρουθούνια της μύτης ανοιχτά, ώστε ο παίκτης (ή όποιος το χρησιμοποιεί), να μπορεί να αναπνέει καλύτερα.

Ο Εβάν Φουρνιέ μας είχε συνηθίσει να το φορά αυτό κυρίως στις προπονήσεις, όμως απέναντι στο Περιστέρι αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει και κατά την διάρκεια του αγώνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ θυμίζουμε πως τελείωσε το παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι με 11 πόντους, σουτάροντας με 4/7 εντός παιδιάς (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα), ενώ μάζεψε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και έκανε ένα λάθος σε 19:17 στο παρκέ.