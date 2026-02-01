Εβάν Φουρνιέ: Τι είναι η ταινία που φορούσε στη μύτη και σε τι βοηθάει
Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μια... ιδιαίτερη εμφάνιση στο παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι.
- Την ζήλεψε και του την χάρισαν: Φίλαθλος έκανε δώρο στον Φουρνιέ την γκρι φανέλα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού
- Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας στα συγχαρητήρια του Άταμαν
- Τι έκανε ο εξαιρετικός Κόρι Τζόσεφ στο ντεμπούτο του στην GBL
Ο σταρ του Ολυμπιακού εμφανίστηκε στο παρκέ με ένα tape στη μύτη, δημιουργώντας ερωτήματα στους φίλους της ομάδας του.
Όχι, ο Εβάν Φουρνιέ δεν έχει κάποιον τραυματισμό στη μύτη. Πρόκειται για ένα ειδικό tape το οποίο έχει σκοπό να κρατά τα ρουθούνια της μύτης ανοιχτά, ώστε ο παίκτης (ή όποιος το χρησιμοποιεί), να μπορεί να αναπνέει καλύτερα.
Ο Εβάν Φουρνιέ μας είχε συνηθίσει να το φορά αυτό κυρίως στις προπονήσεις, όμως απέναντι στο Περιστέρι αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει και κατά την διάρκεια του αγώνα.
Ο Εβάν Φουρνιέ θυμίζουμε πως τελείωσε το παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι με 11 πόντους, σουτάροντας με 4/7 εντός παιδιάς (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα), ενώ μάζεψε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και έκανε ένα λάθος σε 19:17 στο παρκέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.