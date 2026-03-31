Ο Ιωάννης Παπαπέτρου πήρε θέση μέσω του Gazz Floor by Novibet για τις αποβολές των Ναν-Ντόρσεϊ και εκφράζει την άποψή του ώστε να έχουμε καλύτερες διαιτησίες.

Χωρίς αμφιβολία, η φάση που συζητήθηκε όσο καμία από το χθεσινό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 94-101, είναι εκείνη στην οποία υπήρξαν οι αποβολές των Ναν-Ντόρσεϊ.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα από το 51.05:

«Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στη Euroleague αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη FIBA. Δεν είναι συγκεκριμένο για το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι συγκεκριμένο για τη FIBA. Αυτό που κάνει το ΝΒΑ είναι ο δρόμος σ' αυτό το κομμάτι.

Οι διαιτητές έχουν ανοιχτά μικρόφωνα, οι διαιτητές συνομιλούν με τους παίκτες. Δηλαδή κάποιος παίκτης έχει το δικαίωμα - και το βλέπουμε στο ΝΒΑ με τα μικρόφωνα - να πάει στο διαιτητή και να του πει "δεν του βρήκα το χέρι" και να του πει ο διαιτητής ανθρώπινα: "ξέρεις, εγώ νομίζω ότι του βρήκες το χέρι" ή "μπορεί να έχω κάνει λάθος".

Το "ανοιχτά μικρόφφωνα" σημαίνει διαφάνεια. Στο κομμάτι με τα challenges, δεν υπάρχει διαφάνεια, γιατί όταν ένας προπονητής έχει ένα challenge το φυλάει για το τέλος του αγώνα ή δύο αν το πετύχει. Όταν ένας διαιτητής μπορεί να κάνει challenge σε κάθε φάση που πιστεύει ότι έχει άδικο, υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό διαφάνειας.

Οπότε το πώς είναι στημένη η διαιτησία είναι λάθος. Και από εκεί και πέρα, υπάρχει είτε ο διαιτητής που μπαίνει μέσα στον αγώνα και δεν είναι καλού επιπέδου είτε θα κάνει λάθη - γιατί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας όπως είναι και στους παίκτες - και από εκεί και πέρα θα βγούμε εδώ πέρα και θα πούμε αν έκανε λάθος.

Για μένα έκανε λάθος και στη φάση με τον Ντόρσεϊ και τον Ναν. Γιατί να αποβληθούν δύο παίκτες; Να δώσει μία τεχνική ποινή στον καθένα μπορεί».

To απόσπασμα με την άποψη του Ιωάννη Παπαπέτρου μόνο για τις αποβολές: