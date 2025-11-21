Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Παρασκευής

Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους από τα ματς της Παρασκευής στη Euroleague.

Η Euroleague συνεχίζεται και το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις. Από ελληνικής πλευράς υπάρχει το ματς του Ολυμπιακού με την Παρί στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά οι απόντες και οι αμφίβολοι των ομάδων

Ολυμπιακός – Παρί

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στο ματς τους Έβανς, Φαλ, ΜακΚίσικ, ενώ αμφίβολος είναι ο Γουόρντ. Η Παρί θα παίξει χωρίς Στίβενς, ενώ ο Ρόντεν παραμένει αμφίβολος.

Μπασκόνια – Μπάγερν

Ο Φόρεστ δεν θα αγωνιστεί για τη Μπασκόνια. Από πλευράς Μπάγερν off είναι οι Γιοκουμπάιτις και Χάρις, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Γκέιρμπριελ και Μπόλντγουιν.

Παρτίζαν – Φενέρ

Ο Ομπράντοβιτς δεν υπολογίζει στους Κάρλικ Τζόουνς, Λάκιτς και Νάκιτς. Αμφίβολοι οι Ταϊρίκ Τζόουνς, Μαρίνκοβιτς και Πάρκερ. Για τη Φενέρ εκτός θα είναι οι Γουίλμπεκιν, Μπανγκό και Ζάγκαρς.

Βίρτους – Μακάμπι

Οι Σμάιλαγκιτς και Τέιλορ δεν θα παίξουν για τη Μπολόνια, ενώ ο Τσάνκα είναι αμφίβολος. Off ο Λιφ για τη Μακάμπι, ενώ αμφίβολος είναι ο Λούντμπεργκ.

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας

Όλοι ετοιμοπόλεμοι στη Βαλένθια. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα έχει τους Μπολομπόι, Κάναν, Κάρτερ, Ιζούντου και Ριβέρο. Αμφίβολοι παραμένουν οι Γκρέιαμ, Μονέκε και Νουόρα.