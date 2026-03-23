Ολυμπιακός: Με 13 παίκτες στη Βαλένθια - Ποιοι έμειναν εκτός
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν το καλό μομέντουμ και το νικηφόρο σερί που άρχισαν να «χτίζουν» την περασμένη εβδομάδα και δη απέναντι σε Φενέρ και Μπασκόνια.
Μετά και το «ρεπό» στην Stoiximan GBL ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει πιο φρέσκους τους παίκτες του ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια (24/3, 21:30) στην ολοκαίνουργια Roig Arena.
Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει 13 παίκτες στην διάθεσή του καθώς έμειναν εκτός αποστολής οι Κόρι Τζόσεφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουστάφα Φαλ.
