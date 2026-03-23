Με 13 παίκτες θα «πετάξει» για τη Βαλένθια ο Ολυμπιακός ενόψει του αγώνα με την ομώνυμη ομάδα για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν το καλό μομέντουμ και το νικηφόρο σερί που άρχισαν να «χτίζουν» την περασμένη εβδομάδα και δη απέναντι σε Φενέρ και Μπασκόνια.

Μετά και το «ρεπό» στην Stoiximan GBL ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει πιο φρέσκους τους παίκτες του ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια (24/3, 21:30) στην ολοκαίνουργια Roig Arena.

Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει 13 παίκτες στην διάθεσή του καθώς έμειναν εκτός αποστολής οι Κόρι Τζόσεφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουστάφα Φαλ.