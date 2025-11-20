Με θερμό χειροκρότημα υποδέχθηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον Κένεθ Φαρίντ στο «Telekom Center Athens».

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR στον Κένεθ Φαρίντ ενόψει του πρώτου εντός έδρας αγώνα του για την Euroleague.

Όπως είναι γνωστό, ο Αμερικανός σέντερ έχει κάνει ήδη ντεμπούτο στο «Telekom Center Athens» όσον αφορά τα παιχνίδια της Stoiximan GBL αλλά απέναντι στην Ντουμπάι BC θα πραγματοποιήσει την παρθενική του εμφάνιση στα εντός έδρας ματς για την Euroleague.

Μάλιστα μόλις έκανε την εμφάνισή του στο παρκέ μία ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα, δέχθηκε το θερμό χειροκρότημα από τους φίλους οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στις εξέδρες του γηπέδου.