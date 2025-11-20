Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι στα ματς της Πέμπτης

Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους για τα ματς της Πέμπτης στη Euroleague.

To πρόγραμμα της Πέμπτης στη Euroleague περιλαμβάνει 4 αναμετρήσεις, με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ντουμπάι BC να ξεχωρίσει στο Telekom Center Athens. Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους σε όλα τα ματς.

Εφές – Μπαρτσελόνα 19:30

Η Εφές θα παραταχθεί χωρίς τους Μπομπουά, Ντόζιερ, Λάρκιν, Παπαγιάννης, Πουαριέ και Γιλμάζ. Για τη Μπάρτσα δεν θα παίξει ο Νούνιεζ.

Παναθηναϊκός – Ντουμπάι BC 21:15

Ο Παναθηναίκός θα παίξει χωρίς Χολμς, Λεσόρ, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλο. Από την άλλη η Ντουμπάι χωρίς Τζάιτε και Μέισον. Αμφίβολοι είναι οι Μούσα και Ράιαν.

Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Για την Αρμάνι δεν θα αγωνιστούν οι Μπούκερ, Μπράουν, Ντιόπ και Νίμπο. Αμφίβολοι οι Μπολμάρο, ΛεΝτέι και Σέστινα. Για τη Χάποελ δεν θα παίξουν οι Καμπόκλο, Γκίνατ και Μάνταρ.

Ρεάλ – Ζάλγκιρις 21:45

Για τη Ρεάλ είναι αμφίβολοι οι Λεν και Φελίζ, ενώ για τους Λιθουανούς δεν θα αγωνιστούν οι Γουίλιαμς Γκος και Γκεντράιτις.