Παναθηναϊκός - Ντουμπάι: Το κανάλι και η ώρα μετάδοσης

Δείτε το κανάλι και την ώρα μετάδοσης της εντός έδρας «μάχης» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός, ύστερα από μία άκρως επιτυχημένη εκτός έδρας διπλη εβδομάδα στη Euroleague με νίκες επί της Παρί και της Ρεάλ Μαδρίτης, υποδέχεται σήμερα Πέμπτη (20/11) την «πρωτάρα» του θεσμού, Ντουμπάι BC.

Οι πράσινοι ετοιμάζονται για το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής και θα ψάξουν την τρίτη τους σερί νίκη παρά τους πολλούς τραυματισμούς, καθώς πέρά από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τον Ρισόν Χολμς, εκτός αγωνιστικής δράσης τέθηκε και ο Έλληνας guard, Βασίλης Τολιόπουλος.

Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι, που μετράνε και εκείνοι με την σειρά του δύο σερί νίκες, έρχονται στο Telekom Center Athens χωρίς τους Τζάιτε και Μέισον, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Μούσα και Ράιαν.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:15 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports prime.

Η μετάδοση της ημέρας