Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τους Galacticos του Gazzetta και τα παιχνίδια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ.

Μπασκετικό είναι το σημερινό (19/11) μενού των αθλητικών μεταδόσεων, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται σε EuroCup και FIBA Europe Cup.

Πριν όμως, στις 14:00, οι Galacticos θα αναλύσουν τα πάντα γύρω από το ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά την εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής με τη Λευκορωσία. Ο Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τη Stoiximan Super League, έχοντας στην παρέα τους με συνδέσεις τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Όσον αφορά τη δράση, την αρχή κάνει το Περιστέρι, όπου στις 19:00 παίζει στην Τσεχία με την Μπρνο, για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, ένας αγώνας που θα προβληθεί από το ΕΡΤ Sports 4.

Στις 19:30 ο Πανιώνιος υποδέχεται τη Λιετκαμπέλις, με αμφότερες τις ομάδες να ψάχνουν τη 2η τους νίκη στον θεσμό του EuroCup, σε ένα ματς που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στις 20:15, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπραουνσβάιγκ, στο ντέρμπι πρωτιάς του 6ου ομίλου του FIBA Europe Cup. Μετάδοση απευθείας από την ΕΡΤ 2.

Από εκεί και πέρα, ξεχωρίζει η «μάχη» της Euroleague για την 12η αγωνιστική, με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη να αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στη Βιλερμπάν, στις 21:00 (Novasports 4).

