Άταμαν: «Όλες οι μεγάλες ομάδες που διεκδικούν την Euroleague, όπως η Φενέρ και ο Ολυμπιακός, ενισχύθηκαν»
Ο Έργκιν Άταμαν, στις καθιερωμένες δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής απέναντι στην Βίρτους (8/1, 21:15), μίλησε για αρκετά ζητήματα που απασχολούν έντονα τους φίλους του Παναθηναϊκού.
Ένα από αυτά ήταν και το ενδεχόμενο ενίσχυσης του Παναθηναϊκού, με τον Έργκιν Άταμαν να τονίζει ότι η ομάδα του κοιτάζει την αγορά, ενώ εξήγησε πως πολλές μεγάλες ομάδες ενισχύθηκαν.
«Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι διεκδικήτρια του τίτλου, όπως και πολλές άλλες ομάδες. Αλλά, όπως βλέπετε, τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι φαβορί και βρίσκονται ψηλά, όπως ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, προχώρησαν σε μεταγραφές.
Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που στις μεγάλες ομάδες συζητιέται. Και ο σύλλογός μας σκέφτεται κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί, ίσως κανένας, ίσως κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν αφορά μόνο εμάς.
Αυτή την περίοδο, μία από τις καλύτερες ομάδες είναι η Φενέρμπαχτσε. Υπέγραψε τον Νάντο Ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αν υπογράψουμε κι εμείς κάποιον, όμως, για εμάς η πιο σημαντική «μεταγραφή» θα είναι –ελπίζω σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες– η επιστροφή του Ματίας. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό για το υπόλοιπο της σεζόν», ήταν τα λογια του Έργκιν Άταμαν.
