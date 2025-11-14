Ο Κένεθ Φαρίντ απολαμβάνει την κάθε στιγμή που περνάει ως παίκτης του Παναθηναϊκού και δεν σταματάει να το δείχνει.

Ο Αμερικανός σέντερ έχει κάνει αίσθηση με το «καλημέρα» της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, δείχνοντας ότι αποτελεί έναν... κανονικό σέντερ που τόσο πολύ ανάγκη είχαν οι «πράσινοι».

Μετά και τη νέα εξαιρετική του εμφάνιση με τη φανέλα του τριφυλλιού έχοντας 16 πόντους και 8 ριμπάουντ κόντρα στη Ρεάλ δεν σταμάτησε να δείχνει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό και το πόσο πολύ του αρέσει η νέα σελίδα που ανοίχτηκε στην καριέρα του.

«Οι γκαρντ μου» ανέφερε χαρακτηριστικά σ' ένα ποστάρισμα «ανεβάζοντας» φωτογραφία με τους Κώστα Σλούκα και Τι Τζέι Σορτς όπως επίσης και τους πανηγυρισμούς στον πάγκο της ομάδας με το πόστερ του καρφώματος κόντρα στον Έντι Ταβάρες, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νέα αδέρφια, νέες εμπειρίες, ίδια ενέργεια, ίδιες αντιδράσεις».

Η ανάρτηση για Σλούκα και Σορτς...

...και αυτή για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του