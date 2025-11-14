Που θα δείτε το Αρμάνι Μιλάνο -Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague

Που θα δείτε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι στο Μιλάνο.

Σήμερα Παρασκευή (14/11) κλείνει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκτός έδρας και συγκεκριμένα στο Μιλάνο, με αντίπαλο την Αρμάνι, η οποία μετράει 3 σερί νίκες στη διοργάνωση, αλλά θα έχει αρκετές απουσίες.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός καλείται να φέρει εις πέρας μία δύσκολη αποστολή, αφού ταξιδεύει στην Ιταλία με τις γνωστές απουσίες συν μία ακόμη, εκείνη του άτυχου Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε ξανά, μόλις ένα μίση λεπτό αφού έκανε το ντεμπούτο το στη Euroleague με τους ερυθρόλευκους

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.

