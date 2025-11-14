Που θα δείτε το Αρμάνι Μιλάνο -Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague
Σήμερα Παρασκευή (14/11) κλείνει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκτός έδρας και συγκεκριμένα στο Μιλάνο, με αντίπαλο την Αρμάνι, η οποία μετράει 3 σερί νίκες στη διοργάνωση, αλλά θα έχει αρκετές απουσίες.
Από την άλλη ο Ολυμπιακός καλείται να φέρει εις πέρας μία δύσκολη αποστολή, αφού ταξιδεύει στην Ιταλία με τις γνωστές απουσίες συν μία ακόμη, εκείνη του άτυχου Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε ξανά, μόλις ένα μίση λεπτό αφού έκανε το ντεμπούτο το στη Euroleague με τους ερυθρόλευκους
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.
Η μετάδοση της ημέρας
- Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός (21:30, Nova Sports Prime)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.