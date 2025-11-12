Ο Έβανς και το μαρτύριο του Σισύφου

Ο Νίκος Παπαδογιάννης στέλνει τη συμπάθειά του στον αθλητή που άθελά του γίνεται η προσωποποίηση του «no way».

O Oλυμπιακός έπαιζε (πολύ) καλά και χωρίς τον Κίναν Έβανς, αλλά οι άνθρωποι που σχεδίασαν τη φετινή ομάδα συνιστούσαν υπομονή. Το όραμα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήθελε την ομάδα χτισμένη γύρω από τον πολυτάλαντο, αλλά σε ακραίο βαθμό εύθραυστο Αμερικανό. Για το δικό του χατίρι αφέθηκε ελεύθερος ο Γουίλιαμς-Γκος, για το δικό του χατίρι έμεινε η περιφερειακή γραμμή μισόγυμνη ή μάλλον ντυμένη με ελαφρά ενδυμασία τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο Ολυμπιακός του καλοκαιριού έμελλε να εμφανιστεί στο παρκέ πλήρης μόνο για ένα δίλεπτο. Δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο για την ακρίβεια: το δευτερόλεπτο της απελπισίας για τον Έβανς, ο οποίος κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι είχε κεραυνοβοληθεί ξανά. «No way», ακούστηκε να μονολογεί.

«Τραγωδία», χαρακτήρισε τον νέο τραυματισμό του συμπαίκτη και φίλου του ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Όσοι είδαν τον Έβανς να μισοπατάει το πόδι του έσπευσαν να υιοθετήσουν το ευοίωνο σενάριο. Μπορεί απλά να τρομοκρατήθηκε ο Έβανς, να θυμήθηκε τις περιπέτειες που τον βασάνισαν μόλις ένιωσε πόνο κοντά στον αχίλλειο από το αθώο τράκο με το παπούτσι του Σλέβα, είπαν.

Όμως, όχι. Το πρόβλημα δεν ήταν ψυχοσωματικό ούτε σατανικό παιχνίδι κάποιας μοίρας που απλά γουστάρει να παίζει με τεντωμένα νεύρα. Ρήξη αχιλλείου και πάλι, όπως τον Ιανουάριο του 2023. Το “no way” θα γίνει το σλόγκαν της ζωής του. Η καριέρα του Κίναν Έβανς εξελίσσεται σε μαρτύριο του Σισύφου. Τρεις τραυματισμοί των 10-15 μηνών σε διάστημα μίας σκάρτης και επάρατης τριετίας.

Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να πληρώσει ακριβά το παράλογο ρίσκο του καλοκαιριού, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τώρα που είναι ακόμη αναμμένα τα φώτα του ιατρείου. Το «Κίναν» θα αποτελέσει στο εξής μονάδα μέτρησης της κακοτυχίας. Δεν είναι δα τυχαίο, ότι πρώτος έσπευσε να απευθύνει λόγια συμπαράστασης ο Ματίας Λεσόρ.



Οι θεατές αποχώρησαν μουτρωμένοι από το ΣΕΦ, όπου η γιορτή εξελίχθηκε σε ψυχρολουσία. Ο Ολυμπιακός βέβαια είναι υποχρεωμένος να ξαναφέρει στο προσκήνιο όσα έγιναν απόψε στο φαληρικό παρκέ και παράλληλα να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του, σε συνεργασία πια με τους μανατζαραίους που μυρίστηκαν ψητό και ανοίγουν σαμπάνιες έξω από το χειρουργείο.

Η Ζαλγκίρις, ένας Ολυμπιακός-λάιτ χωρίς την προσωπικότητα και το ειδικό βάρος, κατέφτασε στο Φάληρο καβάλα στο κύμα τεσσάρων διαδοχικών νικών (οι οποίες επιτεύχθηκαν χωρίς τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος), αλλά σκορπίστηκαν στα κρύα κύματα του Σαρωνικού.

Πριν συμπληρωθεί εικοσιτετράωρο από τον χθεσινό «μανιμαλισμό» του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός κατέθεσε στον καμβά τον γνώριμο μαξιμαλισμό του και έπαιξε ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ όπου δεν ήξερες τι να πρωτοθαυμάσεις: την επίθεση που λειτούργησε σαν ρολόι ή την άμυνα που δούλεψε σαν μέγγενη;

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν επίδειξη δύναμης παρ’ όλο που χρειάστηκε να κουβαλήσουν (ξανά) στις πλάτες τους το φάντασμα του Φουρνιέ, ου μην και τη μετριότητα του Βεζένκοφ.Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε τη δεύτερη 30άρα της καριέρας του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έβαλε τους Λιθουανούς στα καλάθια, ο Τόμας Γουόκαπ ήταν κομπιούτερ με σάρκα, οστά και γένια, οι ρολίστες έπαιξαν τους ρόλους με απόλυτη επιτυχία.

Μετά από τον τραυματισμό του Έβανς δεν ασχολήθηκε κανένας με το παιχνίδι, το οποίο άλλωστε είχε ήδη κριθεί, αφού το σκορ ήταν 28-11. Και ενώ όλοι ανυπομονούσαν για το σφύριγμα της λήξης και για την επιστροφή στο σπίτι, ο Μπαρτζώκας βρήκε την ευκαιρία να πειραματιστεί.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα είδαμε σχήμα με Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ. Ο Σέιμπεν Λι (που ήταν καλός) έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο «1» δοκιμάστηκε και ο ΜακΚίσικ. Η αστοχία των Λιθουανών βοήθησε ώστε να περάσουν σχεδόν απαρατήρητα τα 24 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ.

Απόψε δεν έχουν σημασία αυτά, μεθαύριο θα έχουν. Κανείς δεν είπε ότι η ζωή είναι δίκαιη. Και πάντοτε υπάρχουν τα χειρότερα για κάποιο είδος παρηγοριά. Ο Ακίλε Πολονάρα πήγε σήμερα στο σπίτι του για να συνεχίσει εκεί τη μάχη του, ο Κίναν Έβανς ξέρει ότι -νo way!- θα κλειστεί ξανά στα νοσοκομεία και στα ιατρεία. Ο δύσμοιρος Αμερικανός προδόθηκε από την αχίλλειο πτέρνα του, αλλά ο Ιταλός Αχιλλέας έχει τη δύναμη να μας σηκώσει όλους στα χέρια του. Ίσως κάποια στιγμή να καταφέρουν να στηρίξουν τον βράχο στην κορυφή του βουνού.



