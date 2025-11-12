Ο τεχνικός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο ΣΕΦ και μαζί του και πέντε παίκτες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όποτε έχει ευκαιρία πηγαίνει στο ΣΕΦ για να δει την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού σε αγώνα της Euroleague.

Έτσι, το ίδιο έκανε και στο ματς με την Ζαλγκίρις. Μαζί με τον Σέρβο τεχνικό των Πειραιωτών ήταν και οι Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Σιπιόνι.

