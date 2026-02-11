Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βραβεύτηκαν από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για την συμβολή τους στην Πρωτοβουλία Smoke Free Greece.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός έλαβαν τιμητική διάκριση με αφορμή την έμπρακτη στήριξή τους αναφορικά με την Πρωτοβουλία Smoke Free Greece, που στοχεύει στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η «ερυθρόλευκη» διοίκηση μέσω σχετικής ενημέρωσης «μια ιδιαίτερα σημαντική τιμητική διάκριση έλαβαν οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στην ιστορική αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), με κεντρικό μήνυμα «Γέφυρα στη φροντίδα, ίση πρόσβαση στη ζωή.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση των Πρόεδρων για το σημαντικό κοινωνικό τους έργο και την ουσιαστική, διαχρονική τους συμβολή στην Πρωτοβουλία Smoke Free Greece, που στοχεύει στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τις τιμητικές πλακέτες απένειμε ο Επικεφαλής της Πρωτοβουλίας, Καθηγητής κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, αναγνωρίζοντας δημόσια τη σταθερή τους στάση και τη συνεχή στήριξή τους στον αγώνα για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από το κάπνισμα.»