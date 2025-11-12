Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και Μόουζες Ράιτ βραβεύτηκαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την προσφορά τους στους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στη 10η αγωνιστική της EuroLeague, με δύο πρώην «ερυθρολεύκους» να έρχονται ως αντίπαλοι. Ο λόγος, φυσικά, για τους Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και Μόουζες Ράιτ, που αμφότεροι μετακόμισαν στο Κάουνας.

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού βράβευσαν πριν από την αναμέτρηση τους δύο, για την προσφορά τους στον Ολυμπιακό.

Με τον Μόουζες Ράιτ να βρίσκεται κανονικά στη 12άδα της Ζάλγκιρις, ενώ ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, παρότι ταξίδεψε στην Ελλάδα δε θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

Ο Ράιτ, μάλιστα, χειροκροτήθηκε και από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά την παρουσίαση των Λιθουανών.