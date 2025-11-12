Στο Μιλάνο, με αντίπαλο την Αρμάνι είναι η επόμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού για την EuroLeague, το βράδυ της Παρασκευής (14/11 - 21:30).

Μετά από τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τελευταίο αυτό απέναντι στην Ζάλγκιρις, ο Ολυμπιακός έχει εκτός έδρας υποχρέωση για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Μιλάνο, για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι, στο κλείσιμο αυτής της διπλής αγωνιστικής, με το μυαλό στον Κίναν Έβανς, αφού ο τραυματισμός του Αμερικανού γκαρντ στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου, επισκίασε τα πάντα και το μπάσκετ πήγε σε δεύτερη μοίρα.

Παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου. Με το τζάμπολ στο Μιλάνο να έχει οριστεί στις 21:30 και τον Ολυμπιακό να παραμένει μακριά από το γήπεδό του.

Καθώς, μετά την αναμέτρηση με την Αρμάνι, την προσεχή Κυριακή (16/11), αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα (16:00).